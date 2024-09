L'expérimentation de la circulation inter-files pour les deux-roues et trois-roues motorisés prolongée

À titre expérimental, la(CIF) est autorisée pour les deux-roues et trois-roues motorisés circulant sur les autoroutes et les voies rapides, lorsque le trafic y est dense, dans 21 départements, depuis le 2 août 2021 et pour une durée de 3 ans.En attendant les décisions prises sur la base du rapport final d'évaluation du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA),selon l'arrêté du 11 septembre 2024 modifiant l'arrêté du 28 juillet 2021 fixant les dates de commencement et de fin de l'expérimentation de la circulation inter-files paru au JO ce jour.Rappelons qu'une première expérimentation sur une durée de cinq années, menée entre 2016 et 2021 sur une zone géographique plus réduite, avait présenté des résultats particulièrement mitigés, avec une augmentation de l'accidentalité dans certaines zones.Le rapport d'évaluation du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) de janvier 2021 montrait, dans certaines zones,, mais les données quantitatives étaient limitées et les circonstances des accidents pas toujours connues avec exactitude.L'expérimentation présentait des effets positifs, notamment une amélioration générale du respect des vitesses par les deux-roues et trois-roues motorisés en inter-files, et son acceptabilité par tous les usagers de la route, y compris par les conducteurs de véhicules légers.La seconde expérimentation d'une durée initiale de 3 ans visait à étudier les conditions (théoriques) de la pratique de la circulation inter-files (CIF) sur un périmètre géographique élargi.L'expérimentation de 3 ans, prolongée une nouvelle fois jusqu'au 31 décembre 2024, concerne les départements suivants : les Bouches-du-Rhône, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Isère, la Loire-Atlantique, le Nord, le Rhône (y compris la métropole lyonnaise), le Var, les Alpes-Maritimes, la Drôme, le Vaucluse, les Pyrénées-Orientales, les 8 départements de la région Île-de-France.Jusqu'au 31 décembre 2024, la circulation inter-files peut se pratiquer en respectant les règles suivantes dans le cadre de cette expérimentation:- La pratique est autorisée sur les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d'au moins deux voies chacune, où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h ;- La circulation entre les files de véhicules à l'arrêt ou roulant à une vitesse très réduite se pratique sur les deux voies, ayant le même sens de circulation, les plus à gauche d'une chaussée ;- L'espace latéral entre les véhicules circulant sur les deux voies les plus à gauche d'une chaussée doit être suffisant ;- La circulation inter-files se pratique à une vitesse de 50 km/h au maximum, avec un différentiel de 30 km/h par rapport aux autres véhicules ;- Aucune des voies de circulation sur la chaussée n'est en travaux ou couverte de neige ou de verglas ;- Avant de circuler en inter-files, le conducteur avertit de son intention les autres usagers ;- Les deux ou trois-roues motorisés ne doivent pas forcer le passage ;- Il est interdit à un véhicule en inter-files de dépasser un autre véhicule en inter-files ;- Lorsque le trafic se fluidifie et que les véhicules circulent à plus de 50 km/h sur au moins une des deux files, les deux ou trois-roues motorisés doivent reprendre leur place dans les voies.L'écart de vitesse en circulation inter-files, entre motos et véhicules ne peut pas être supérieur à 30 km/h.Ainsi, la vitesse des motards en inter-files est plafonnée :- à 30 km/h si la circulation est à l'arrêt- à 40 km/h si les automobilistes roulent à 10 km/h- à 50 km/h dès lors que la vitesse des véhicules se situe entre 20 km/h et 50 km/hAu-delà de 50 km/h, la Sécurité Routière considère que le trafic s'est fluidifié : les motards doivent quitter l'inter-files et réintégrer leur place dans les voies de circulation.Dans la pratique,La plupart des deux-roues et trois-roues motorisés qui pratiquent la circulation inter-files sur le périphérique parisien et sur l'A86 en Ile de France adoptent une vitesse de plus de 50 km/h avec un différentiel supérieur à 30 km/h par rapport aux autres véhicules.La circulation inter-files fait l'objet d'une signalisation dans les zones de l'expérimentation.La circulation inter-files est interdite en dehors des zones expérimentales.Image by StockSnap from Pixabay