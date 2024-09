Les images et les données issues des capteurs des véhicules améliorent les systèmes d'aide à la conduite

Les marques du groupe Volkswagen entendentLes conducteurs de véhicules bénéficieront de ces améliorations en effectuant des mises à jour logicielles sur leur véhicule.L'amélioration continue des fonctions de conduite automatisée contribue à augmenter le confort de conduite et à sécuriser le trafic routier.Cette amélioration continue des systèmes d'aide à la conduite s'appuie sur des données issues de situations de conduite réelles.Le traitement des données est préalablement soumis à l'obtention du consentement des propriétaires des véhicules, dans le respect des réglementations de protection des données personnelles.Le groupe Volkswagen entend lancer ce projet en Allemagne au quatrième trimestre 2024, en commençant par des modèles des marques Volkswagen et Audi . Les autres marques du groupe Volkswagen travaillent actuellement à préparer leurs gammes de modèles en conséquence pour rejoindre le projet au fur et à mesure.Les modèles du groupe Volkswagen contribuent déjà à améliorer la sécurité routière , en s'appuyant sur des données en essaim (anonymisées) pour créer des cartes haute résolution. Cette forme d'intelligence collective permet d'offrir un guidage latéral aux véhicules sans marquage au sol. On peut également obtenir des instructions de conduite ou des informations sur des dangers d'une grande précision, qui peuvent ensuite être croisées avec les données météorologiques locales.Les développeurs s'attachent à assurer l'amélioration continue des systèmes d'aide à la conduite en s'appuyant sur des données issues de situations de conduite réelles rencontrées par les véhicules pendant leurs trajets. Les données collectées sont plus proches d'un usage quotidien que les essais menés sur les prototypes de développement ou lors de simulations par ordinateur.L'objectif est de permettre aux systèmes d'aide à la conduite de gagner en précision et en souplesse. Ils doivent être perçus par le conducteur comme confortables et utiles, de telle sorte que ce dernier les garde activés en permanence. Les systèmes d'aide active à la conduite contribuent à augmenter la sécurité routière pour tous, qu'il s'agisse des véhicules disposant de ces systèmes ou des autres usagers de la route situés à proximité immédiate de ces véhicules.Pour leur travail, les développeurs se penchent sur des situations spécifiques où les systèmes d'aide à la conduite sont utiles. Le transfert de données à partir des véhicules ne s'active que dans des scénarios définis à l'avance. Cette activation peut se faire lorsque le conducteur utilise l'aide au freinage d'urgence, freine entièrement seul ou effectue une manœuvre d'évitement brusque. Ce projet ne requiert aucun transfert de données en continu.Certaines données issues de capteurs, liées à certaines fonctions ou certaines images sont particulièrement utiles au travail des développeurs. C'est le cas notamment des images des environs immédiats du véhicule obtenues par caméra, des données issues des capteurs de détection, ou encore de la direction, de la vitesse et de l'angle de braquage du véhicule. Les informations relatives à la météo, à la visibilité ou aux conditions d'éclairage jouent elles aussi un rôle majeur.La plateforme de Cariad basée sur le cloud se connecte aux ordinateurs embarqués du véhicule via une interface données dédiée à cet usage, autorisant ainsi un transfert sécurisé des données vers un emplacement de stockage protégé. Les modèles des marques Volkswagen et Audi dotés d'une architecture E3 1.1 ou E3 1.2 sont conçus pour un transfert de données d'images. C'est le cas des modèles entièrement électriques ID. de Volkswagen ainsi que des nouveaux modèles Audi Q6 e-tron, A6 e-tron, A5 et Q5 Le consentement des propriétaires de véhicules est un prérequis pour le transfert et le traitement des données personnelles. Le consentement peut être révoqué à tout moment.L'acquisition et le transfert de données améliorent également la sécurité des autres véhicules ou des autres usagers de la route comme les piétons et les cyclistes situées à proximité immédiate des véhicules.Les systèmes comportant une caméra doivent être capables de catégoriser clairement les objets détectés, même dans des conditions dégradées, et d'évaluer correctement des situations de conduite complexes, comme des parkings de supermarché très fréquentés ou des intersections traversant des pistes cyclables.: Volkswagen