Le pick-up électrique Maxus eTerron 9 obtient cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP 2024

Leobtient cinq étoiles à l' Euro NCAP (New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole en vigueur depuis 2023.Le pick-up électrique à transmission intégrale Maxus eTerron 9 de 2 889 kg a totalisé 91% pour la protection des adultes, 85% pour la protection des enfants, 84% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 83% dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.Le eTerron 9 a obtenu des scores élevés dans les deux catégories principales : la protection des occupants et des piétons.En matière de protection des occupants adultes, le eTerron 9 a atteint un score de 91 points, un résultat inégalé parmi les pickups classés cinq étoiles. Il a également établi un record de 84 points pour la protection des piétons, devenant ainsi le seul véhicule de sa catégorie à offrir ce niveau de sécurité.Basé sur une plateforme dédiée aux véhicules électriques , le eTerron 9 intègre des fonctionnalités de sécurité avancées, des systèmes d'assistance au conducteur complets, une structure robuste et des technologies de pointe assurant une protection optimale des passagers et des piétons. La carrosserie hybride en acier-aluminium à haute résistance, composée à plus de 73 % d'acier à haute et ultra-haute résistance, contribue au niveau de sécurité. Le châssis en échelle et la carrosserie autoportante forment une unité complexe qui répartit efficacement les forces d'impact générées lors d'un d'une collision.Le eTerron 9 a été conçu pour offrir une protection adéquate au véhicule opposé en cas de collision. Grâce à des analyses par simulation et des méthodes expérimentales, tous les facteurs influents ont été examinés en détail afin de développer une structure offrant une protection optimale à la fois pour l'autre véhicule et pour l' espace de survie des occupants.Le eTerron 9 a également obtenu des résultats élevés en matière de protection des piétons. Il est le seul pickup à disposer d'un coffre avant (frunk) et a atteint ce niveau de sécurité grâce à sa structure à trois couches au niveau de la calandre et à sa conception légère et déformable du capot en forme de L. Ces caractéristiques réduisent significativement le risque de blessures à la tête et aux jambes en cas de collision.En 2023, le protocole de test de sécurité de l'Euro NCAP a été mis à jour pour inclure de nouveaux systèmes de détection de présence d'enfants, des spécifications pour la submersion des véhicules ainsi que les dernières technologies qui détectent et réagissent aux motocyclistes et aux usagers vulnérables de la route.L'obtention de la note cinq étoiles d'Euro NCAP depuis 2023 est plus exigeante avec le protocole de test mis à jour.La capacité du véhicule testé à protéger les occupants et les usagers vulnérables de la route en cas d'accident (sécurité passive), à prévenir ou à minimiser les conséquences d'un accident de la route (sécurité active) et des informations complètes sur le sauvetage après l'accident sont désormais essentielles pour atteindre un niveau élevé.Note globale: 5Protection des adultes: 91%Protection des enfants: 85%Protection des piétons: 84%Présence de systèmes d' aide à la conduite : 83%