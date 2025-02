3 431 personnes auraient perdu la vie sur les routes de France en 2024

Selon les chiffres provisoires de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR),Les chiffres définitifs seront publiés à la fin du mois de mai 2025.Le bilan de l'accidentalité sur les routes de France est en hausse (plus 0,9 %) par rapport à 2023.En France métropolitaine, 3 190 personnes sont décédées sur les routes (2 477 hommes et 713 femmes) soit 23 tués de plus qu'en 2023 (plus 0,7 %). Le nombre total de blessés est estimé à 233 000 personnes, en diminution de moins 0,8 % par rapport à 2023, alors que le nombre de blessés graves estimés reste stable (près de 16 000 blessés graves). Par rapport à 2019, la tendance est également à la baisse : moins 1,7 % de tués, moins 2,5 % de blessés estimés (dont 2,5 % de blessés graves estimés). Si 78 % des tués et 75 % des blessés graves sont des hommes, 84 % des présumés responsables d'accidents mortels sont des hommes.Sur les 3 190 personnes décédées en 2024 :- 451 étaient des piétons (plus 12 tués par rapport à 2023). 6 tués sur 10 sont des hommes.- 222 étaient sur un vélo (plus 1 tué). 9 tués sur 10 sont des hommes.- 44 utilisaient un engin de déplacement personnel motorisé (stable). 9 tués sur 10 sont des hommes.- 726 se déplaçaient en deux-roues motorisés (plus 20 tués). 9 tués sur 10 sont des hommes.- 1 535 étaient dans un véhicule de tourisme (plus 23 tués). 7 tués sur 10 sont des hommes. Plus de la moitié des passagers tués sont des hommes.Parmi les 16 000 blessés graves, 2 000 étaient piétons (moins 1 %), 2 500 cyclistes (stable), 780 utilisateurs d'engins de déplacement personnel motorisés (plus 16 %), 4 800 occupants de véhicule de tourisme (plus 1 %), 5 100 en deux-roues motorisés (moins 6 %).Selon l'âgeLes jeunes adultes de 18-24 ans sont ceux les plus à risque d'être tués ou blessés gravement sur les routes (2 fois plus que la moyenne). En 2024, 531 jeunes adultes sont décédés (plus 34 tués par rapport à 2023) et 2 800 ont été blessés gravement (moins 1 %).Les seniors âgés de 75 ans ou plus sont ensuite les plus à risque d'être tués (1 fois et demi par rapport à la moyenne) : on compte en 2024 au moins 527 tués de 75 ans ou plus (plus 10 tués). Ils ne seraient que 1 300 (plus 7 %) à avoir été blessés gravement sans décéder.Les adultes de 25-34 ans sont en sur-risque de décéder (443 tués, soit 22 tués de moins), et encore plus d'être blessés gravement (2 400 blessés graves, moins 1 %).Le nombre de décès d'enfants 0-13 ans (47 tués, soit 2 de moins) et d'adolescents de 14-17 ans (92 tués, soit 24 de moins) baisse en 2024. Les 14-17 ans sont moins à risque d'être tués sur les routes que la moyenne, ont cependant 2 fois plus de risque que la moyenne d'être blessés graves (1 600 blessés graves, moins 1 %).Selon le sexePresque 8 tués sur 10 sont de sexe masculin. Chez les 0-13 ans, on compte presque autant de filles tuées que de garçons. Mais entre 14 et 17 ans, 9 tués sur 10 sont des garçons. Entre 18 et 44 ans, les hommes sont encore plus de 8 tués sur 10. Et ils représentent encore plus de 6 tués sur 10 âgés de 75 ans ou plus.Selon le mode de déplacementLes modes doux (piétons, cyclistes engins de déplacement personnel motorisés) représentent 22 % de la mortalité et 33 % des blessés graves ; le deux-roues motorisé 23 % de la mortalité et 32 % des blessés graves, et le véhicule de tourisme 48 % de la mortalité mais 31 % des blessés graves.Selon les milieux routiersEn 2024, les routes hors agglomération enregistrent 60 % des décès (1 928 tués, soit 51 tués de plus qu'en 2023) et 48 % des blessés graves (7 600, moins 1 %).32 % des décès interviennent sur les voies en agglomération (1 020 tués, stable) et 45 % des blessés graves (7 200, moins 1 %).242 personnes sont décédées sur autoroute (27 tués de moins), 1 100 ont été blessées gravement (plus 1 %).Selon l'ONISR, 241 personnes sont décédées sur les routes ultramarines en 2024, soit 4 % de plus par rapport à 2023. 163 personnes sont décédées dans les départements et régions d'outre-mer et 78 dans les collectivités d'outre-mer (COM) et en Nouvelle-Calédonie.4 300 blessés ont été enregistrés par les forces de l'ordre, en augmentation de plus 3 % par rapport à 2023 et de plus 17 % par rapport à 2019.Avec 83 tués, les usagers de deux-roues motorisés représentent une part importante de la mortalité routière outre-mer, presque équivalente à la mortalité en véhicule de tourisme (94 tués en 2024). Les équipements de protection (casque à moto, ceinture en véhicule de tourisme) sont beaucoup moins utilisés qu'en France métropolitaine.46 piétons (plus 7 tués) et 9 cyclistes (moins 5 tués) sont décédés outre-mer en 2024.La mortalité routière des jeunes adultes de 18-34 ans est en hausse : 103 tués en 2024 contre 82 tués en 2023.La mortalité des seniors de 65 ans et plus est en baisse par rapport à 2023 (32 tués, soit 6 de moins).Si 83 % des tués sont des hommes, 93 % des présumés responsables d'accidents mortels sont des hommes.: ONISRPour se conformer aux normes des statistiques européennes, l'ONISR publie une série de données relatives aux blessés graves. Ces valeurs sont déterminées par une méthode, établie conjointement par l'Université Gustave Eiffel (UGE) et l'ONISR. Au-delà des blessés enregistrés par les forces de l'ordre, la méthode permet de prendre en compte l'ensemble des blessés pris en charge par les services hospitaliers, ce qui permet d'établir une vision beaucoup plus précise du nombre réel de blessés de la route.Photo voiture -cassee-3368844 de Dominika Kwiatkowska de Pexels