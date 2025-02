Le dispositif Fireman Access permet l'extinction d'un feu de batterie de véhicules électriques

Fruit d'une collaboration entre Renault et les sapeurs-pompiers, leest un dispositif de sécurité permettant aux services de secours d'éteindre un incendie de véhicule électrique dans un temps comparable à celui d'un véhicule thermique.Techniquement, unvient, assurant l'étanchéité requise pour une utilisation normale. En cas d'incendie du véhicule qui se propagerait à la batterie, ce disque, permettant de, unique moyen efficace et rapide de mettre fin à l'emballement thermique des les cellules. Un feu de batterie peut être éteint en quelques minutes avec ce dispositif de sécurité, contre plusieurs heures et dix fois plus d'eau sans ce dispositif Fireman Access. Le dispositif Fireman Access permet un retour plus rapide à une disponibilité opérationnelle pour les sapeurs-pompiers.Le Fireman Access fait l'objet de sept brevets déposés et équipe l'ensemble des véhicules électriques et hybrides rechargeables commercialisés par Renault, Dacia et Alpine dans le monde. Les brevets du Fireman Access sont en accès libre pour l'ensemble de l'industrie automobile . Via une plateforme collaborative, tout constructeur automobile ou équipementier peut obtenir gratuitement la licence de ce dispositif développé dans le cadre d'un partenariat avec les sapeurs-pompiers. En contrepartie, selon un principe collaboratif, le licencié s'engage à ce que les améliorations qu'il pourrait apporter au dispositif bénéficient à l'ensemble de la communauté." Innover pour faire avancer la sécurité routière , c'est dans les gènes de Renault. Et nous sommes particulièrement fiers du partenariat que nous avons noué depuis plusieurs années sur ce sujet avec les pompiers. Notre Fireman Access, c'est la démonstration concrète de ce que peut apporter cette combinaison entre notre expertise de constructeur et celle d'hommes et de femmes dont la sécurité est le métier. Aujourd'hui, je suis très heureux que nous fassions profiter cette innovation au plus grand nombre, parce que sur un sujet comme celui-là on doit lever toutes les barrières. C'est aussi l'esprit de notre engagement aux côtés des Nations Unies, pour rendre la mobilité plus sûre, partout dans le monde " précise Luca de Meo, CEO du groupe Renault.