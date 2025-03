La cybersécurité des bornes de recharge de véhicules électriques devient un enjeu stratégique

Avec l'essor de la mobilité électrique, lade véhicules électriques devient un enjeu stratégique.Un rapport détaillé (2025 Global Automotive Cybersecurity Report) met en lumière desqui pourraient être exploitées par des cybercriminels, mettant en danger aussi bien les données personnelles des utilisateurs que la sécurité des véhicules.Les bornes de recharge sont des points d'accès numériques susceptibles d'être ciblés par des cyberattaques. L'essor des véhicules électriques s'accompagne d'un défi majeur : la sécurisation de des infrastructures de recharges publiques.- Le vol de données : des cybercriminels peuvent intercepter les échanges entre le véhicule et la borne pour récupérer des informations sensibles (données bancaires, identifiants de connexion).- Les faux QR codes : apposés sur les bornes, ils redirigent les utilisateurs vers des sites frauduleux pour voler leurs informations personnelles (données bancaires, identifiants de connexion).- Le « mouse jacking » : une technique d'attaque qui permet aux pirates de prendre le contrôle du véhicule électrique via la borne de recharge.- La reprogrammation malveillante : certains hackers parviennent à modifier les paramètres du véhicule électrique en exploitant les failles des bornes de recharge, avec des risques de dysfonctionnement.Sans une sécurisation adéquate, ces failles pourraient engendrer des interruptions de service, des fraudes et des risques pour la sécurité des conducteurs Pour les automobilistes, une cyberattaque peut compromettre la recharge de leur véhicule électrique ou exposer leurs données personnelles (moyens de paiement, historiques de charge).Un cadre réglementaire en renforcementLa cybersécurité des infrastructures de recharge est encadrée par des régulations de plus en plus strictes. En Europe, la directive NIS2 impose des standards élevés pour la protection des systèmes critiques. L'augmentation des menaces cybernétiques pousse également les acteurs du secteur à renforcer leurs mesures de sécurité au-delà des exigences légales.Des protocoles de sécurité avancés sont mis en place pour contrer les cybermenaces.Parmi les solutions déployées par les fabricants de bornes, les opérateurs de réseaux et les fournisseurs de services:- Chiffrement des communications entre les bornes et les véhicules pour empêcher les interceptions malveillantes.- Authentification forte des utilisateurs et des terminaux pour réduire les risques d'usurpation d'identité.- Surveillance en temps réel et détection des anomalies grâce à l'intelligence artificielle.- Mise à jour régulière des logiciels pour combler les potentielles failles de sécurité.: Autel EnergyPhoto main-gare-station-porter-9216590 de Erik Mclean sur Pexels