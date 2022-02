3 221 personnes auraient perdu la vie sur les routes de France en 2021

Selon les chiffres provisoires de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR),Les chiffres définitifs seront connus au printemps 2022.Les modifications des conditions de trafic au cours de l'année 2020 en raison de la crise sanitaire de la Covid-19 et le caractère particulièrement atypique de l'année 2020, ont conduit l'ONISR à prévoir, pour ses données conjoncturelles 2021, une double comparaison avec les données 2020 mais aussi 2019, année « avant crise sanitaire ».Selon les estimations de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), 2 947 personnes ont perdu la vie sur les routes de France métropolitaine en 2021. Avec 297 décès de moins qu'en 2019, la mortalité routière en France métropolitaine est en baisse de 9% en 2021 (et en hausse de 16% par rapport à 2020).Si le trafic routier semble avoir retrouvé en 2021 un niveau proche de celui d'avant-crise, l'année a été marquée par l'observation d'un couvre-feu et la fermeture des discothèques au premier semestre, qui ont eu pour conséquence de limiter les déplacements notamment festifs de nuit.L'engouement pour les modes de déplacement individuels, à commencer par le vélo et les engins de déplacement personnels motorisés (EDPm) et la pratique du télétravail se sont maintenus, influant sur l'exposition au risque.La baisse de la mortalité routière en France métropolitaine s'accompagne d'une baisse de tous les autres indicateurs d'accidentalité routière en 2021 comparé à 2019.Le nombre d'accidents corporels enregistrés par les forces de l'ordre présente une baisse de 4% avec 53 620 accidents (soit 2 396 de moins qu'en 2019 mais 8 469 de plus qu'en 2020).Le nombre de personnes blessées diminue de 5% avec 67 141 blessés (soit 3 349 blessés en moins qu'en 2019 et 11 306 de plus qu'en 2020).La mortalité routière est en baisse en 2021 pour les automobilistes, avec 1 411 décès (211 tués de moins soit une baisse de 13% par rapport à 2019, et 168 tués de plus soit une hausse de 14% par rapport à 2020).La mortalité routière des deux-roues motorisés baisse également avec 670 décès (92 tués cyclomotoristes et 578 tués motocyclistes) soit une baisse de 10,5% comparé à 2019 et une hausse de 15,7% par rapport à 2020.La mortalité des piétons baisse plus que la moyenne en 2021, avec 416 personnes tuées (67 tués de moins qu'en 2019 soit moins 14% et 25 tués de plus qu'en 2020 soit une hausse de 6%).La mortalité des usagers de véhicule utilitaire est stable entre 2021 et 2019 (98 personnes tuées pour ces 2 années, soit 39 de plus qu'en 2020).La mortalité des cyclistes augmente fortement avec 226 personnes décédées en 2021 (39 de plus qu'en 2019 et 48 de plus qu'en 2020). Pour la première fois depuis 20 ans, la mortalité des cyclistes dépasse le seuil des 200 tués. Cette hausse est davantage marquée hors agglomération (en augmentation de 35% en 2021 par rapport à 2019) où les vitesses élevées des usagers motorisés rendent les cyclistes plus vulnérables. La mortalité augmente également, dans une moindre mesure (en hausse de 8% par rapport à 2019) en agglomération.Selon l'association Vélos&Territoires, la pratique cycliste a augmenté de 14% en zone rurale, de 20% en zone périurbaine et de 31% en zone urbaine en 2021 par rapport à 2019.La mortalité des utilisateurs d'Engins de Déplacement Personnels Motorisés (EDPm) est en forte hausse : 22 personnes sont décédées en 2021 contre 10 en 2019 et 7 en 2020.On observe une hausse de 33% de la mortalité des camionneurs en 2021 (48 tués soit 12 de plus qu'en 2019 et 15 de plus qu'en 2020).La mortalité routière baisse pour les adultes en 2021 par rapport à 2019 (à l'exception des 65–74 ans) mais augmente pour les enfants et les adolescents : 183 personnes de moins de 18 ans ont été tuées en 2021, soit 30 de plus qu'en 2019 et 32 de plus qu'en 2020.La baisse de la mortalité est la plus marquée en 2021 pour les personnes âgées de 25 à 34 ans : 401 tués soit 115 tués de moins qu'en 2019 (en baisse de 28,5%).La baisse de la mortalité des seniors de 75 ans et plus est également notable : 86 personnes tuées de moins en 2021 (446 tués) par rapport à 2019.La baisse de la mortalité impacte tous les réseaux routiers ; elle est cependant moins marquée sur autoroutes et en agglomération, et plus marquée hors agglomération.Les 1 732 personnes tuées sur les routes hors agglomération hors autoroutes se répartissent ainsi :655 tués dans les 38 départements ayant relevé la vitesse maximale autorisée à 90 km/h sur tout ou partie du réseau (bilan stable par rapport à 2019).1 077 tués dans les 57 départements n'ayant pas modifié la vitesse maximale autorisée (bilan en baisse de -16,4% par rapport à 2019).Selon l'ONISR, 274 personnes ont été tuées Outre-mer en 2021, soit une augmentation de 8% par rapport à 2019 : 182 tués dans les départements d'Outre-mer et 92 tués dans les collectivités d'Outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Comparée à 2020, la mortalité est en hausse de 12% avec 33 morts de plus en 2021.Les forces de l'ordre ont enregistré 2 970 accidents corporels (soit 5% de plus par rapport à 2019 et 13% de plus par rapport à 2020) et 3 767 blessés (soit 3% de plus par rapport à 2019 et 10% de plus par rapport à 2020).Image by Vladyslav Topyekha from Pixabay