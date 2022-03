La Renault Mégane E-Tech Electrique obtient cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP

Leobtient laà l' Euro NCAP (New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole 2020-2022.Le crossover urbain Renault Mégane E-Tech Electrique a obtenu un score de 85% pour la protection des adultes, de 88% pour la protection des enfants, de 65% pour la protection des piétons et de 79% pour la présence de systèmes d' aide à la conduite Pour minorer les risques de collision, la Mégane E-Tech Electric reçoit l'alerte de franchissement de ligne (LDW), l'avertisseur d'angle mort (BSW) et l'aide au maintien dans la voie (LKA).Le système combine les données de la caméra frontale et des radars latéraux pour remettre le véhicule automatiquement dans sa voie lorsqu'en cas de tentative de dépassement, il détecte un risque de collision frontale ou latérale ou lorsque la voiture s'apprête à sortir de la route.L'assistant d'urgence au maintien dans la voie fonctionne de 65 à 160 km/h pour les dépassements avec risque de collision latérale et les risque de sortie de route et de 65 à 110 km/h pour les dépassements avec risque de collision frontale.Le freinage automatique d'urgence en marche arrière (Rear AEB) est le pendant du freinage automatique d'urgence, lorsque le conducteur réalise une marche arrière. Si les capteurs à ultrasons arrière détectent un obstacle potentiel (piéton, cycliste, poteau, etc.), le système avertit le conducteur de manière visuelle et sonore avant, si celui-ci ne réagit pas, d'appliquer un freinage d'urgence de deux secondes pour éviter la collision. Le système est actif pour une marche arrière effectuée entre 3 et 10 km/h.La sortie sécurisée de l'occupant (OSE) alerte l'occupant du véhicule lorsqu'il ouvre sa portière pour sortir, de l'approche d'un autre véhicule, d'une moto ou d'un cycliste, afin d'éviter qu'il ne se fasse heurter par ce dernier ou qu'il ne le renverse. Ce système d'alerte visuelle et sonore permet ainsi d'éviter les accidents de type « emportiérage » qui touchent les cyclistes en ville.Le système Smart Rear View Mirror (rétrovision par caméra) fonctionne grâce à une caméra située en haut de la lunette arrière. Il permet de visualiser en temps réel l'arrière de la route depuis le rétroviseur intérieur du véhicule, pour une vue complète et non obstruée, complémentaire de celle des rétroviseurs extérieurs.Les tuyaux en aluminium extrudé du système de refroidissement liquide de la batterie contribuent à la sécurité de la batterie grâce à leur résistance structurelle. La rigidité de la batterie est optimisée grâce à la structure des traverses et des crash-boxes intégrées nativement dans la plateforme CMF-EV.En complément des éléments évalués par l'organisme Euro NCAP, la Mégane E-Tech électrique bénéficie d'un accès pompiers Fireman Access.Un QR code est apposé sur le vitrage de la Mégane E-Tech électrique, à destination des équipes de secours. En le scannant lors d'un d'accident, elles peuvent reconnaître rapidement qu'il s'agit d'un véhicule électrique . Elles accèdent également à des informations d'architecture (l'emplacement de la batterie et des airbags, les endroits permettant une découpe rapide et sans risque).Le Fireman Access et le QR code font partie des mesures qui permettent d'assurer une sécurité optimale pour les usagers du crossover urbain Renault Mégane E-Tech Electrique.Note globale: 5Protection des adultes: 85%Protection des enfants: 88%Protection des piétons: 65%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 79%