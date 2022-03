Le Lexus NX obtient cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP

Le Lexus NX obtient la note maximale de(New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole 2020-2022.Le SUV de taille intermédiaire Lexus NX a obtenu un score de 83% pour la protection des adultes, de 87% pour la protection des enfants, de 83% pour la protection des piétons et de 91% pour la présence de systèmes d' aide à la conduite Le Lexus NX dispose en série de la dernière génération du Lexus Safety System plus.Les systèmes de sécurité active et d'assistance au conducteur sont capables de détecter un plus large éventail de dangers dans différents scénarios de conduite.Le système de sécurité pré-collision (PCS) bénéficie d'améliorations de ses systèmes de radar et de caméra à ondes millimétriques afin de pouvoir détecter les piétons et les motos situés sur la trajectoire de la voiture . Il offre également une protection accrue lorsque la voiture tourne à une intersection, en déterminant quand il y a un risque élevé de collision avec un véhicule venant en sens inverse, ainsi qu'avec des piétons ou cyclistes qui traverseraient.Le NX adopte la correction active de trajectoire. Ce système comprend instantanément lorsque le conducteur effectue une embardée pour éviter un obstacle (un piéton ou un véhicule à l'arrêt par exemple) et lui fournit automatiquement une assistance à la direction tout en maintenant la voiture dans sa voie de circulation.Les améliorations apportées au PCS ont considérablement augmenté sa capacité de détection des risques d'accident.Tous les systèmes d'aide à la conduite du Lexus NX testés par Euro NCAP ont reçu la meilleure mention ("bon"), le système de sécurité pré-collision, le système de maintien dans la file de circulation, le régulateur/limiteur de vitesse et le système de surveillance de la vigilance du conducteur.Le Safe Exit Assist connecte le système d'ouverture de porte électrique e-Latch au moniteur d'angle mort du rétroviseur. Si le moniteur détecte un véhicule venant de l'arrière, il empêche l'ouverture de la porte pour éviter un risque de collision.Le Lexus Safety System plus comprend également un régulateur de vitesse adaptatif dont les performances ont été améliorées afin qu'il puisse réagir plus rapidement face à un ralentissement du trafic et suivre une ligne plus naturelle dans les virages, avec une vitesse ajustée d'une manière qui paraisse elle aussi plus naturelle au conducteur.Le Lexus Safety System plus est monté de série sur tous les NX.Les propriétaires des finitions Executive et F Sport Executive peuvent en outre bénéficier de série du pack LSS plus Extended. Celui-ci comprend l'assistance au changement de voie avec dépassement automatique (LCA), qui fait automatiquement changer de voie le véhicule lorsque le conducteur utilise les clignotants sur autoroute, et l'avertisseur de circulation avant intelligent (FCTAB) qui utilise un radar pour détecter et avertir le conducteur de la circulation approchant de chaque côté lorsqu'il sort d'un croisement à faible vitesse.Note globale: 5Protection des adultes: 83%Protection des enfants: 87%Protection des piétons: 83%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 91%