Les véhicules connectés 5G permettent d'alerter en temps réel d'un danger imminent

La 5G Automotive Association teste lpour les véhicules et les piétons grâce aux technologies 5G haut débit et edge computing (MEC) aux Etats-Unis.Une Jeep Wrangler 4xe hybride rechargeable a été utilisée pour les tests en Virginie.La Wrangler a participé aux essais de véhicules connectés utilisant les technologies 5G et MEC (Multi-access Edge Computing) menés par la 5G Automotive Association (5GAA) à Blacksburg, en Virginie.Le dispositif installé sur la Jeep Wrangler 4xe hybride rechargeable permet au véhiculeetLe programme d'essai 5GAA utiliseafin de collecter des données détaillées qui complètent ce queGrâce à la connexion 5G haut débit et à la technologie MEC, le système peut prendre rapidement des décisions, là où sont recueillies les données, comme dans une intersection par exemple, afin d'alerter les piétons et les véhicules des risques éventuels pour leur sécurité.La mise en scène d'une situation de danger pour le conducteur et le piéton a démontré l'intérêt des technologies d'itinérance 5G et MEC pour la sécurité routière Le programme de test vise à évaluer la technologie 5G et la gestion de volumes importants de données, incluant la taille et. La communication sans fil haut débit est essentielle pour accroître l'autonomie des véhicules et développer les technologies de mobilité et services connectés du futur.Les partenaires de l'association 5GAA ayant participé au programme de test en Virginie sont : Intel, Verizon, American Tower, Capgemini, Telus, Harman, le Virginia Tech Transportation Institute et le Virginia Department of Transportation.« Apporter plus de sécurité sur les routes pour les conducteurs comme pour les piétons, est l'objectif ultime du développement de ces technologies nouvelle génération », déclare Ned Curic, Chief Technology Officer chez Stellantis. « La Jeep Wrangler 4xe hybride rechargeable a été le véhicule parfait pour ces tests en direct, équipé de technologies de communications V2X et d'alerte de sécurité au conducteur. Grâce à l'association 5GAA, nous travaillons avec des leaders de l'industrie partout dans le monde, afin d'ouvrir la voie aux technologies de conduite autonome , qui profiteront à nos produits et à nos clients. »