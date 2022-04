Le Honda HR-V obtient quatre étoiles sur cinq possibles aux crash-tests Euro NCAP

Leobtientaux crash-test (New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-tests de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole 2020-2022.Le SUV hybride Honda HR-V a obtenu un score de 82% pour la protection des adultes, de 75% pour la protection des enfants, de 72% pour la protection des piétons et de 78% pour la présence de systèmes d' aide à la conduite Le Honda HR-V profite du(Advanced Compatibility Engineering). Cette architecture Honda conduit à d'excellentes performances en termes de sécurité passive et améliore la protection des occupants en cas de collision.Unrépartit l'énergie d'un choc de manière plus uniforme sur la partie avant du véhicule, réduisant ainsi les forces transmises à l'habitacle.Le système de compatibilité avancée intégré au châssis protège non seulement la voiture et ses passagers en dispersant l'énergie d'une collision à travers la structure de la carrosserie, mais elle réduit également l'énergie de la collision de tout autre véhicule impliqué.Les performances de sécurité permettent de protéger les occupants en cas de collision avec des véhicules, toutes tailles confondues.En cas de choc frontal ou décalé, la conception ACE minimise également les risques de voir le HR-V passer au-dessus ou au-dessous d'un autre véhicule.La plateforme compacte mondiale de Honda remaniée pour le HR-V bénéficie d'une augmentation du taux d'acier haute tension qui donne à la carrosserie plus de rigidité.De l'acier 980 haute tension est également utilisé pour la traverse centrale du plancher et le pilier intérieur central, ce qui renforce la solidité.Unea été ajoutée derrière les montants C pour renforcer le châssis, et obtenir un meilleur contrôle de chaque roue avec une qualité de conduite et un dynamisme accrus.Le HR-V est équipé d'un total de. Les airbags frontaux, latéraux et rideaux sont tous des modèles avancés et « intelligents », qui ne se déclenchent qu'en cas d'absolue nécessité.Les sièges avant sont équipés d'".Le HR-V est doté deefficaces afin de simplifier la conduite et d'assurer une protection optimale des occupants et des piétons.Le Honda HR-V est équipé de toute une panoplie deSystème d'antiblocage des freins ABSAirbags conducteur & Passager avantAirbags conducteur SRSAirbags passager SRS avant déconnectableAirbags latéraux avantAirbags rideaux avant et arrièreCeintures de sécurité avant et arrière avec enrouleur à verrouillage d'urgence (ELR)Ancrages Isofix / I-SizeAppuis-tête avant anti coup-du-lapinRépartiteur électronique de freinage (EBD)Assistance au freinage d'urgenceSignal de freinage d'urgence automatiqueSystème d'alerte anticollision frontaleSystème de prévention des collisions par freinageSystème de prévention des collisions par régulation de l'accélérateur (vers l'avant et l'arrière)Freinage automatique à basse vitesseSuivi automatique à basse vitesseLimiteur de vitesse ajustableLimiteur de vitesse intelligentSystème de reconnaissance des panneaux de signalisationSystème de surveillance de la pression des pneumatiquesSystème d'appel d'urgence (eCall)Système d'assistance au maintien dans la voie de circulationSystème de prévention des sorties de routeContrôle électronique de trajectoireLe HRV est équipé du systèmeet comprend une gamme complète de technologies de sécurité et d' aides à la conduite de pointe.La technologie Honda Sensing repose sur uneL' environnement immédiat du véhicule est détecté, avec la reconnaissance des bords de route sans trottoir ni marquage au sol.LeCMBS (Collision Mitigation Brake System) détecte les piétons et les cyclistes dans des zones non éclairées et les véhicules (y compris les cyclistes et les motocyclettes) venant en sens inverse de la trajectoire de la voiture et actionne les freins lorsque des véhicules coupent la route ou se dirigent vers la voiture.LeACC (Adaptive Cruise Control) de suivre la vitesse de la circulation dans les embouteillages et d'actionner le système d'assistance au maintien dans la voie de circulation sur les routes urbaines et rurales et sur les voies rapides à voies multiples. L'angle de braquage et la force latérale (les G) sont évalués en liaison avec les images de caméra pour permettre l'accélération plus tôt pendant les manœuvres de dépassement, favorisant une transition plus sûre et plus fluide. L'ACC dispose d'une fonction de suivi à basse vitesse et d'une commande de frein pour maintenir la vitesse régulée en descente.Lorsqu'il est activé par le conducteur, le(ISL) reconnaît les panneaux de limitation de vitesse et ajuste automatiquement la vitesse. Si le panneau de signalisation indique une vitesse inférieure à celle du véhicule, un indicateur s'affiche à l'écran, une alarme sonore retentit et le système ralentit progressivement la vitesse.Le système de prévention des sorties de route (RDMS) aide le conducteur à rester sur sa voie de circulation s'il détecte que le véhicule a franchi une ligne de marquage au sol ou qu'il s'approche d'un trottoir ou de véhicules circulant en sens inverse.Lefonctionne dès 72 km/h sur les voies de circulation urbaines et rurales, ainsi que sur les autoroutes à plusieurs voies.Leutilise la caméra panoramique pour détecter les panneaux de signalisation dès que le véhicule avance. Lorsque le véhicule passe devant un panneau, le système identifie automatiquement le panneau et l'affiche sur un écran LCD de sept pouces. Le système est conçu pour détecter les panneaux routiers circulaires affichant les limites de vitesse et les interdictions de dépassement. Deux panneaux routiers peuvent être affichés en même temps. Le côté droit de l'écran affiche uniquement les panneaux de limitation de vitesse alors que le côté gauche montre les panneaux d'interdiction de dépassement et les panneaux de limitation de vitesse comprenant des informations supplémentaires, telles que les conditions météorologiques.Lefonctionne à des vitesses supérieures à 40 km/h. Il permet de passer automatiquement des feux de route aux feux de croisement en détectant les véhicules devant vous et ceux qui arrivent en face ( voitures , camions, motos), ainsi que les vélos, en fonction de la luminosité environnante.Lautilise la technologie radar pour détecter automatiquement les véhicules dans l'angle mort du conducteur et l'alerter via un symbole d'avertissement dans le rétroviseur latéral. La distance de détection de 25 mètres améliore considérablement la confiance du conducteur.Leutilise des capteurs radar latéraux arrière pour avertir le conducteur des véhicules en approche, venant de gauche ou de droite, lors de la marche arrière. Un avertissement sonore et visuel est également disponible.Lefonctionne à partir d'une vitesse minimale de 3 km/h. Cette technologie permet un contrôle plus important et plus fluide sur les surfaces à faible adhérence et les pentes raides pour augmenter la confiance de conduite dans un plus large éventail de conditions de route des rampes de parking glissantes aux routes enneigées escarpées.Note globale: 4Protection des adultes: 82%Protection des enfants: 75%Protection des piétons: 72%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 78%