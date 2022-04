Le Dacia Jogger obtient une étoile sur cinq possibles aux crash-tests Euro NCAP Le Dacia Jogger obtient une étoile sur cinq possibles aux crash-tests Euro NCAP ×

Le Dacia Jogger réalise le score de une étoile sur cinq possibles à l’Euro NCAP (New Car Assessment Programme), à l’issue des crash-tests de sécurité passive effectués par l’organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole 2020-2022.



Le break compact Dacia Jogger a obtenu un score de 70% pour la protection des adultes, de 69% pour la protection des enfants, de 41% pour la protection des piétons et de 39% pour la présence de systèmes d'aide à la conduite.



Les résultats Euro NCAP du Dacia Jogger ont été établis sur la base de ceux de la Dacia Sandero Stepway obtenus en 2021.



Conçu sur la plateforme CMF-B de la Sandero et de la Logan, le Dacia Jogger bénéficie d’une structure de caisse renforcée, de six airbags et de plusieurs aides à la conduite.



La plateforme CMF-B bénéficie d’un module central et arrière spécifique pour une longueur portée à 4,55 mètres.



Le Dacia Jogger offre une protection correcte en cas de choc grâce à une structure de caisse renforcée au niveau du bloc avant (longerons et berceau en voie basse) et de l’habitacle.



La présence de capteurs de pression de porte et d’un accéléromètre permet une détection précoce des collisions latérales pour un déploiement plus rapide des airbags rideaux et latéraux protégeant l’abdomen, le thorax et la tête.



Le Dacia Jogger est équipé d’un limiteur de vitesse, de l’ESC, et d’un régulateur de vitesse avec commandes au volant, en option, selon les finitions.



Le Jogger propose plusieurs équipements d’assistance à la conduite et à la sécurité.



Actif de 7 à 170 km/h, le freinage automatique d’urgence détecte, via le radar avant, la distance du véhicule en mouvement qui le précède (détection de 7 à 80 km/h pour un véhicule à l’arrêt). Au passage d’une intersection, les véhicules arrivant en sens inverse entre 30 et 55 km/h, sont détectés lorsque le véhicule roule entre 7 et 25 km/h et que le clignotant est activé. Si un risque de collision est détecté, le système alerte le conducteur visuellement et acoustiquement avant d’amplifier la performance du système de freinage si le conducteur freine mais que le risque est toujours présent ou d’actionner automatiquement ou plus fortement les freins si le conducteur ne freine pas ou pas suffisamment.



Actif à partir de 30 km/h et jusqu’à 140 km/h, le détecteur d’angles morts prévient le conducteur d'une collision potentielle avec un autre véhicule en mouvement sur le côté et/ou à l'arrière du véhicule. Quatre capteurs à ultrasons (deux situés à l'arrière du véhicule et deux à l’avant) détectent les véhicules en mouvement (y compris les deux roues) dans la zone d'angle mort. Si un véhicule se trouve dans la zone d'angle mort, une LED s’allume dans le rétroviseur extérieur du côté correspondant.



Le système d’assistance de parking est composé de quatre capteurs à ultra-son avant et quatre capteurs arrière, d’une caméra arrière et de lignes de guidage dynamiques. Il permet de manœuvrer aisément grâce à des avertisseurs sonores et visuels.



Le dispositif d’aide au démarrage en côte empêche le véhicule de reculer pendant deux secondes, lors de la reprise du trajet à partir d'un arrêt en pente, lorsque le conducteur lève le pied de la pédale de frein pour appuyer sur la pédale d'accélérateur.



La deuxième rangée de sièges dispose de deux fixations Isofix sur les sièges latéraux pour la sécurité des enfants.



Les prestations proposées en termes de sécurité par le Dacia Jogger sont nettement inférieures aux standards établis par l’Euro NCAP en 2022.



Résultats Euro NCAP 2022 du Dacia Jogger:



Note globale: 1

Protection des adultes: 70%

Protection des enfants: 69%

Protection des piétons: 41%

Présence de systèmes d'aide à la conduite: 39%

Bdn, écrit le 14/04/2022