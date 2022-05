La géolocalisation pourrait améliorer la sécurité des usagers de la route

Ford teste lapour améliorer la sécurité de tous les usagers de la route.« La géolocalisation peut garantir que les vitesses sont réduites quand cela est nécessaire pour aider à améliorer la sécurité et créer un environnement plus agréable.» explique Michael Huynh, directeur, City Engagement Germany, Ford EuropeGrâce aux véhicules connectés , Ford teste la technologie de la géolocalisation, une technologie qui pourrait permettre de se passer des panneaux de limitation de vitesse et de signalisation.En plus de rendre les rues potentiellement plus sûres pour les autres usagers de la route et les piétons,de Ford pourrait aider les conducteurs à éviter les excès de vitesse et combattre la pollution visuelle des panneaux sur le bord des routes.« La technologie des véhicules connectés est efficace pour rendre la conduite quotidienne plus facile et plus sûre au profit de tous les usagers de la route », a déclaré Michael Huynh, directeur, City Engagement Germany, Ford Europe.En Europe, près de 29 % des tués sur les routes sont des piétons et des cyclistes (selon les pays).La mise en place de zones à 30 km/h est considérée comme l'une des mesures clés pour réduire le risque pour les piétons dans les zones urbaines. A cette vitesse, les conducteurs ont plus de temps pour réagir tandis que la vitesse d'impact est réduite.Les technologies d' aide à la conduite telles que l'intelligent speed assist de Ford et le régulateur de vitesse adaptatif avec Stop & Go contribuent àLe système de contrôle de limite de vitesse Geofencing de Ford est potentiellement plus flexible et efficace que les systèmes embarqués sur les véhicules.Les chercheurs Ford utilisent deux véhicules Ford pour analyser l'impact de la limitation de vitesse en termes d'amélioration de la fluidité du trafic et de réduction des risques d'accidents. Les essais , effectués avec le Ford E-Transit électrique, s'étendent à toutes les zones à 30 km/h du centre de Cologne, en Allemagne, ainsi qu'à certaines zones à 50 km/h et 30 km/h en ville.Les tests étalés sur une période de 12 mois s'appuient également sur d'autres projets de recherche récents de Ford qui s'efforcent d'améliorer la sécurité routière , comme la technologie des feux de signalisation connectés qui pourrait automatiquement passer au vert pour offrir des itinéraires plus fluides et plus sécurisés pour les services d'urgence comme les ambulances, les pompiers et les véhicules de police.Les informations sur les dangers potentiels de la route contribuent également à rendre les routes plus sûres.Les tests grandeur nature de géolocalisation sont le fruit d'une collaboration entre l'équipe Ford City Engagement, les autorités municipales de Cologne et d'Aix-la-Chapelle et les ingénieurs Ford Software de Palo Alto, aux États-Unis. En collaboration avec leurs homologues d'Aix-la-Chapelle, les ingénieurs de Palo Alto ont développé une technologie qui connecte le véhicule au système de géolocalisation pour le suivi GPS et l'échange de données.Le conducteur reçoit les informations de son tableau de bord, la nouvelle limite de vitesse clignotant en dessous de la vitesse actuelle. Le véhicule réduit automatiquement la vitesse en fonction de la zone géolocalisée. Le conducteur peut désengager le système et désactiver le contrôle de limitation de vitesse à tout moment.Le système de contrôle de limite de vitesse Geofencing de Ford pourrait permettre aux conducteurs de définir leurs propres zones limitées des vitesses de seulement 20 km/h, y compris dans les dépôts et les installations privées. Les limites de vitesse pourraient également être fixées de manière variable, pour tenir compte des aléas locaux, de travaux temporaires sur la route et de l'heure de la journée.Le code de la route allemand compte plus de 1 000 types de panneaux de signalisation.Au Royaume-Uni, on estime que le nombre de panneaux de signalisation a doublé au cours des deux dernières décennies, pour atteindre environ 4,6 millions au total.Réduire le nombre de panneaux inutiles ou disgracieux sur les routes pourrait contribuer à désencombrer les villes et aider les conducteurs à se focaliser plus sur les routes.« Nos chauffeurs devraient bénéficier du support technique le plus récent, y compris des systèmes d'aide à la conduite basés sur la géolocalisation qui leur permettent de respecter les limites de vitesse et de se concentrer pleinement sur la route », a déclaré le Dr Bert Schröer, responsable de la technologie et de la mobilité des véhicules, AWB, une société de gestion des déchets impliquée dans le test avec la ville de Cologne.Les tests font partie d'initiatives de recherche plus larges mettant à l'essai des véhicules Ford E-Transit dans une multitude de scénarios effectués dans le monde réel. Ils se dérouleront jusqu'en mars 2023.