Le Kia EV6 électrique obtient cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP 2022

Leobtient(New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole 2020-2022.Le Kia EV6 électrique a obtenu un score de 90% pour la protection des adultes, de 86% pour la protection des enfants, de 64% pour la protection des piétons et de 87% pour la présence de systèmes d' aide à la conduite Pour assurer la protection des passagers, la plate-forme E-GMP offre une structure ultra-résistante qui disperse l'énergie dégagée en cas de choc à l'écart de l'habitacle tout en empêchant sa déformation.La plate-forme garantit la sécurité de la batterie grâce une structure de protection en acier à ultra-haute résistance. Cette structure est entourée de composants en acier estampé à chaud afin de garantir une meilleure rigidité. L'énergie dégagée en cas de choc peut être absorbée avec une grande efficacité par les sections déformables de la structure de caisse et du châssis, les chemins de charge, et une section centrale du pack de batterie solidement fixée à la caisse du véhicule.En renforçant la structure de la section de support de charge, située devant la planche de bord, les ingénieurs Kia ont réussi à minimiser l'énergie de choc transmise au système de propulsion électrique et à la batterie.La structure de répartition des charges du montant A empêche également la déformation de la cellule de survie.Le Kia EV6 bénéficie également de systèmes de sécurité supplémentaires parmi lesquels sept airbags, dont un airbag central pour le siège conducteur garant une sécurité passive encore renforcée et la fonction d'appel d'urgence eCall.L'architecture dédiée aux véhicules électriques intègre des équipements high-tech garants d'une expérience d'utilisation intuitive et une vaste gamme de systèmes évolués d'aide à la conduite comprenant la technologie d' assistance à la conduite sur autoroute de niveau 2 (HDA 2).Le système de sécurité de sortie du véhicule (SEA) permet aux passagers d'éviter tout risque de collision avec un véhicule venant de l'arrière lorsqu'ils sortent de EV6. Lorsqu'un passager ouvre la porte pour quitter le véhicule après l'arrêt de ce dernier, le système émet une alerte dès qu'il détecte un véhicule venant de l'arrière. Le système SEA permet également de maintenir les portes arrière fermées en activant la sécurité enfant électronique.L'assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA) permet au véhicule de rester centré dans sa voie de circulation. En conduite, le système LFA peut être activé et désactivé sur simple pression d'un bouton.Le système d'assistance active à la conduite sur autoroute de niveau 2 (HDA 2) permet sur autoroute de conserver une distance et une vitesse données par rapport au véhicule qui précède et de maintenir le véhicule au centre de sa voie, même en virage. Lorsqu'un véhicule arrive sur le côté, à proximité immédiate de EV6, le système HDA 2 aide le conducteur à corriger sa trajectoire afin d'éviter tout risque de collision. Au-dessus d'une certaine vitesse et tout en gardant les mains sur le volant, il suffit au conducteur de donner une impulsion sur le levier de clignotants pour amener le véhicule sur la voie de circulation souhaitée.Le système de surveillance des angles morts (BVM) permet de supprimer les angles morts situés de part et d'autre du véhicule en affichant une vue haute définition de sa périphérie sur le combiné d'instrumentation entièrement numérique de 12,3 pouces.Le système anti-collision avec détection des angles morts (BCA) fait appel à des capteurs radar pour avertir le conducteur de la présence de véhicules en approche, le système déclenchant l'activation des freins en cas de risque de collision lors d'un changement de voie.Le système de freinage d'urgence autonome (FCA) de Kia intègre les fonctions intersection (en option à partir de la finition GT-line) et croisement (de série) destinées à garantir une sécurité préventive optimale aux intersections. Si le conducteur a activé son clignotant, le système l'avertira en cas de risque de collision avec un véhicule circulant en sens inverse. De même, il émettra un avertissement en cas de risque de collision avec un véhicule arrivant du côté gauche ou droit du Kia EV6 lors de la traversée d'une intersection. Si le risque devient plus important, le système alertera alors le conducteur et serrera automatiquement les freins afin d'éviter toute collision.Le système d'éclairage avant intelligent Full LED matriciel (de série dès la finition GT-line) permet à chacune de ses LED d'éclairer indépendamment la route en amont et d'offrir ainsi une précision d'éclairage inégalée. Le système matriciel permet au conducteur de rouler constamment en feux de route sans risque d'éblouissement des véhicules circulant en sens inverse. Le EV6 est doté à l'avant d'une caméra intégrant un système de reconnaissance des véhicules qui permet d'augmenter ou de diminuer automatiquement l'intensité d'éclairage de chacune des LED, et d'améliorer ainsi la vision du conducteur vers l'avant sans pour autant éblouir les autres usagers circulant en sens inverse.Le moniteur avec vision panoramique 360° (SVM), en option à partir de la finition GT-line, facilite les manœuvres de stationnement potentiellement délicates. Le Kia EV6 dispose de plusieurs caméras permettant d'afficher une vue panoramique du véhicule sur son écran d'infodivertissement.Le système de détection de trafic arrière avec fonction freinage (RCCA), en option à partir de la finition GT-line, permet de sortir en marche arrière d'un espace restreint. Le système détecte les véhicules approchant de part et d'autre lorsque le conducteur effectue une marche arrière. En cas de détection d'un risque de collision, le système serre automatiquement les freins du véhicule.Le système d'aide au stationnement intelligent à distance (RSPA) permet au conducteur de stationner son EV6 ou de quitter une place de stationnement à distance, en commandant son véhicule depuis l'extérieur.Note globale: 5Protection des adultes: 90%Protection des enfants: 86%Protection des piétons: 64%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 87%