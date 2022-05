L’éclairage mapping intégré au spoiler favorise la sécurité des usagers de la route

Laouvre de nouvelles possibilités en matière de sécurité.La technologie d'éclairage prend de plus en plus d'importance chez Audi pour devenir indissociable de la réussite du constructeur Ingolstadt.« Depuis des dizaines d'années, la technologie et le design d'éclairage constituent les bases de la réussite de notre marque ; ils représentent aujourd'hui un aspect clé de la construction. L'innovation dans ce domaine nous a permis d'établir de nouvelles références dans le secteur automobile », explique Oliver Hoffmann, membre du directoire en charge du Développement technique.La technologie de l'favorise la sécurité des usagers de la route.Une expansion fonctionnelle du troisième feu stopL'qu'elle implique améliore la perception des feux dans la circulation.La lumière projetée par le spoiler est, de sorte que seuls les usagers de la route se trouvant derrière la voiture peuvent la voir.Le conducteur n'est pas gêné par cette effet d'éclairage supplémentaire.Pour des raisons légales, le conducteur ne peut pas personnaliser la lumière projetée.La technologie de la lumière projetée par le spoiler sera lancée sur le marché automobile chinois au cours de l'été 2022.Audi souhaite développer l'éclairage de projection du spoiler.