La Mercedes Classe T obtient cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP 2022

Leobtient laà l'(New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test s de sécurité passive effectués par l»organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole 2020-2022.La Mercedes Classe T a totalisé 91% pour la protection des adultes, 93% pour la protection des enfants, 69% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 90 % dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.La Mercedes Classe T totaliseetLade la Mercedes Classe T comprend sept airbags (airbags avant pour le conducteur et le passager, airbags rideau et airbags latéraux thorax ainsi qu'un airbag médian entre le conducteur et le passager), un système de prétensionneur et de limiteur d»efforts de ceintures, trois points d»ancrage Isofix sur les places avant passager et arrière latérales et un ESP avec aide au démarrage en côte.L'airbag médian, en cas de collision latérale importante, se déploie entre les sièges du passager et du conducteur et peut ainsi réduire le risque de heurts.La Classe T est équipée de fixations iSize pour trois sièges enfants et d'une sécurité enfant sur les deux portes coulissantes.Les vitres électriques à l'arrière (série sur Progressive) sont équipées d'une sécurité enfant.L'Euro NCAP note la stabilité de la structure de l»habitacle et la bonne protection des occupants durant les crash-tests.Sur les mannequins de 6 et 10 ans, la protection est optimale sur tous les segments corporels.La sécurité des plus petits est assurée avec des fixations pour siège enfant selon le standard iSize avec fixations Isofix et TopTether sur les sièges arrière extérieurs et le siège passager.Le siège passager est alors équipé d'une détection automatique de siège enfant pour permettre la désactivation de l»airbag passager pour des raisons de sécurité lorsque le conducteur est accompagné d»un petit copilote.Un matelas intégré dans l»assise détecte en fonction de la répartition du poids si un siège enfant est installé.Des sièges enfants spéciaux avec transpondeur ne sont donc pas nécessaires. Il est possible d'installer une élévation pour siège enfant sur la place centrale de la banquette arrière pour un quatrième enfant.Pour une protection plus grande des tous petits, les portes coulissantes et les lève-vitres électriques en option sont équipés à l'arrière d'une sécurité enfant.La Classe T proposeLa Classe T est équipée de série de l'aide au démarrage en côte, de l'aide à la stabilisation en cas de fort vent latéral, de l'Attention Assist, de l'aide au freinage actif avec fonction de circulation transversale, de l'aide active au maintien dans la voie, de la détection des angles morts et de l'assistant de limitation de vitesse.L'maintient la pression de freinage lors du démarrage en côte lorsque le conducteur passe de la pédale de frein à celle d'accélérateur et peut empêcher ainsi le véhicule de reculer.L'peut réduire les influences exercées par le vent en aidant le conducteur au moyen d'une intervention de freinage sur les roues avant et arrière sur le côté tourné vers le vent.L'est capable de reconnaître quand le conducteur perd de plus en plus sa concentration et est fatigué et il l'incite à faire une pause en émettant des signaux acoustiques et optiques.Lepeut aider à éviter les collisions par l'arrière et les accidents avec des véhicules traversant ainsi qu'avec des piétons et des cyclistes.L'est actif à partir de 70 km/h en intervenant de manière confortable en dirigeant au lieu de freiner.L'observe au moyen d'un radar les zones latérales du véhicule qui ne sont pas couvertes par les rétroviseurs extérieurs et, en cas de danger, émet des signaux acoustiques et optiques avec un triangle lumineux sur les rétroviseurs extérieurs.L'peut détecter les limites de vitesse à l'aide de la caméra et les afficher sur le combiné d'instruments. En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée détectée, il peut émettre des avertissements optiques et acoustiques.Pour plus de confort et de sécurité lors de l'entrée et de la sortie des places de stationnement, l'est proposé en option (série sur Progressive), couplé au Parktronic et à la caméra de recul.Leoptionnel comprend de plus l'assistant de régulation de distance Distronic actif et l'assistant directionnel actif.À la demande, l'assistant de stationnement actif avec Parktronic et caméra de recul garantit plus de confort lors du stationnement et de la sortie de place de parking.En combinaison avec l'attelage optionnel, la Classe T dispose également de l'assistance à la stabilité de la remorque.Au niveau des équipements de sécurité active, l'Euro NCAP met en avant l»efficacité du freinage actif d»urgence auprès des cyclistes, piétons et véhicules, de jour comme de nuit, en alertant le conducteur en cas de risques de collision. Ainsi que l»utilité d'équipements comme le système actif de maintien dans la voie ou encore la reconnaissance des panneaux avec alerte de survitesse, en complément du régulateur et limiteur de vitesses avec freinage en descente.L'avertit le conducteur, depuis l'écran du tableau de bord, de l'intervalle de temps qui le sépare du véhicule qui le précède afin de respecter les distances de sécurité.Si le véhicule suivi ralentit, le système de distance de suivi adapte sa vitesse jusqu'à l'arrêt complet du véhicule si nécessaire (en situation d'embouteillage).Lesert à fixer / limiter la vitesse du véhicule selon la vitesse programmée par le conducteur depuis la commande au volant.L'maintient automatiquement la vitesse sélectionnée et la distance par rapport au véhicule qui précède, et maîtrise la conduite automatique dans les embouteillages. La vitesse maximale autorisée actuelle peut être reprise en appuyant sur un bouton. Le système utilise les informations de la caméra et des capteurs radar. L'écart désiré peut être réglé sur quatre niveaux. Si le véhicule qui précède s'arrête, le véhicule freine automatiquement jusqu»à l'arrêt. Si la circulation reprend dans les trois secondes, la Classe T redémarre automatiquement, ou sur simple pression sur un bouton ou en appuyant sur la pédale d'accélérateur.L'aide le conducteur à maintenir la Classe T au centre de la voie, en particulier lors des trajets monotones sur des routes droites ou à virages légers. Le système utilise alors les lignes de délimitation de la voie détectées.Actif de 70 à 180 km/h, lecomplète l'avertisseur d'angle mort. Il intervient sur la trajectoire du véhicule en appliquant une correction sur le volant pour empêcher une collision latérale avec tout véhicule engagé ou arrivant dans les angles morts.Le(cyclistes, piétons et véhicules) alerte le conducteur en cas de risque de collision avec des obstacles immobiles ou en mouvement, puis il amplifie le freinage, ou freine de lui-même, si le conducteur ne freine pas suffisamment fort.Entre 7 et 80 km/h, le système détecte les véhicules à l'arrêt, les piétons et les cyclistes en mouvements, de jour comme de nuit.Entre 30 et 170 km/h, il détecte les véhicules en mouvement et les véhicules arrivant sur la voie opposée à l'approche d'une intersection.Lavec alerte de survitesse rappelle au conducteur la limitation de vitesse en vigueur, en affichant le panneau correspondant dans l'écran du tableau de bord. Le système alerte le conducteur si la limitation de vitesse est dépassée.Actif au-delà de 60 km/h, ledétecte la fatigue du conducteur en émettant un son et en affichant un message au tableau de bord. Il repose sur l»analyse des réactions du conducteur : mouvement du volant, utilisation des clignotants ou des essuie-glaces, temps de conduite sans arrêt.Lesaméliorent la sécurité de nuit grâce à une diffusion large d'une lumière à la couleur similaire à celle du jour. Lors des trajets sur autoroute, ils relèvent automatiquement le faisceau lumineux légèrement en fonction de la situation sur la route. Ils peuvent également être combinés avec l»assistant feux de route. Celui-ci observe la circulation en continu au moyen de la caméra située derrière le pare-brise et régule la répartition de la lumière en fonction de celle-ci à partir d'une vitesse de 40 km/h. Lorsque le système détecte des voitures venant en sens inverse ou qui précèdent, les phares sont automatiquement atténués. Le conducteur n'a pas besoin de commuter manuellement entre les feux de route et les feux de croisement et utilise plus fréquemment la portée accrue des feux de route.Lié à l'ESC (contrôle dynamique de trajectoire), le système de contrôle de stabilité d»attelage réduit le louvoiement de la remorque tractée (maximum 1 500 kg), sans limitation de vitesse, et améliore la tenue de route dans les conditions difficiles causées par les vents de travers, ou par l'état de la route.Actif au-delà de 70 km/h, le système d'assistance de stabilisation en cas de vent latéral intervient sur les freins via l'ESC pour limiter le déport latéral et conserver la trajectoire du véhicule en cas de déport provoqué par une rafale de vent latéral.Note globale: 5Protection des adultes: 91%Protection des enfants: 93%Protection des piétons: 69%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 90%