La Toyota Aygo X obtient quatre étoiles sur cinq possibles aux crash-tests Euro NCAP 2022

Laobtient(New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole 2020-2022.La Toyota Aygo X a totalisé 78% pour la protection des adultes, 78 % pour la protection des enfants, 74 % pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 81 % dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.La Toyota Aygo X a totaliséet unLa Toyota Aygo X est dotée de série duLe pack Toyota Safety Sense utilise une combinaison deet deCette combinaison permet les aides à la conduite suivantes :avec détection des véhicules, piétons et cyclistes, actif également dans les intersectionset assistant de trajectoireintelligentLa Toyota Aygo X bénéficie d'éléments de sécurité passive supplémentaires, tels que despour l'absorption des chocs afin d'assurer une sécurité totale.Laest introduite rendant ce dispositif accessible à un plus grand nombre de clients. Les feux de jour et les feux de virage se composent de deux « tubes » de lumière entourés d'un éclairage rougeoyant afin de souligner le profil emblématique de la signature Aygo dans toutes les conditions d'éclairage. Note globale: 4Protection des adultes: 78%Protection des enfants: 78%Protection des piétons: 74%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 81%