La Cupra Born obtient cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP 2022

Laa obtenu la note maximale de(New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole 2020-2022.La Cupra Born électrique a totalisé 93% pour la protection des adultes, 89% pour la protection des enfants, 73% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 80% dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.La Cupra Born a obtenu un total deet unLa Cupra Born électrique profite d'une large gamme de systèmes de sécurité, notamment le freinage autonome d'urgence, la reconnaissance des panneaux de signalisation, Travel Assist, Light Assist et Pre-Crash Assist.À cela s'ajoutent l'intégration de sept airbags, dont un airbag central avant, le Front Assist avec détection des véhicules, des piétons et des cyclistes, l'Emergency Steering Assist et Junction Assist, le Lane Assist et l'appel d'urgence e-Call.Outre la détection des véhicules, des piétons et des cyclistes, le Front Assist comprend l'Emergency Steering Assist et Junction Assist. Lors d'une intervention du Front Assist, après que le conducteur ait donné un coup de volant pour éviter un obstacle, le système effectue des interventions ciblées sur la direction et le freinage de sorte à l'aider à trouver une trajectoire d'évitement optimisée.La voiture est dotée d'un radar avant, d'une caméra avant, de deux radars arrière et de huit capteurs à ultrasons qui surveillent son environnement Les systèmes de sécurité embarqués utilisent les données fournies par un ensemble de capteurs intégrés, qu'il s'agisse du radar, des caméras ou d'ultrasons. Ils mettent également à profit les informations provenant de sources extérieures pour modéliser l'environnement du véhicule et ses éventuels dangers.Lepositionne la Cupra Born en fonction de l'itinéraire et des données GPS fournies par le système de navigation. Le système peut adapter la vitesse en amont en fonction du tracé de la route, en tenant compte des virages, des ronds-points, des carrefours, des limitations de vitesse et des agglomérations traversées. Le système peut ajuster la vitesse du véhicule lorsque les limites changent. Il utilise alors les données collectées par la caméra montée à l'avant de la voiture, et la reconnaissance des panneaux de signalisation.Lautilise les informations fournies par l'ACC et par le Lane Assist pour maintenir le véhicule au centre de la voie, tout en adaptant la vitesse au flux de la circulation, quelle que soit la vitesse de la voiture.Lapermet de surveiller les angles morts. Le système émet une alerte visuelle et sonore lorsque quelque chose apparaît en dehors du champ de vision du conducteur. L'Exit Warning émet une alerte sonore si quelqu'un ou quelque chose s'approche de la Cupra Born lorsqu'elle est garée et que le conducteur s'apprête à sortir du véhicule.L'veille à ce que le conducteur reste concentré sur la conduite, sans se laisser distraire par des alertes visuelles et sonores. S'il ne réagit pas, le système peut déclencher des coups de frein. Si le conducteur ne réagit toujours pas, le véhicule pourra alors s'arrêter complètement et activer les feux de détresse. Une fois garée, la Cupra Born peut directement contacter les services de secours grâce au système eCall.Lepeut automatiquement passer des feux de route aux feux de croisement en fonction de la circulation inverse à la tombée du jour.L'airbag central pour les sièges avant empêche un éventuel contact au niveau de la tête entre le conducteur et le passager avant en cas de collision latérale.Note globale: 5Protection des adultes: 93%Protection des enfants: 89%Protection des piétons: 73%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 80%