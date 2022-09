La Hyundai i20 créditée de quatre étoiles sur cinq possibles aux crash-tests Euro NCAP 2021

La Hyundai i20 est considérée comme uneen termes de spécifications touchant à la sécurité active et passive.A ce titre, la berline i20 est créditée des mêmes résultats Euro NCAP que le crossover urbain Hyundai Bayon , testé en 2021 à l'Euro NCAP.La berline polyvalente Hyundai i20 obtient(New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP 2021.La Hyundai i20 a obtenu un score de 76% pour la protection des adultes, de 82% pour la protection des enfants, de 76% pour la protection des piétons et de 67% pour la présence de systèmes d'aide à la conduite.La structure de la coque de la Hyundai i20 est composée en partie d'L'usage abondant d'pour la plateforme et la carrosserie permet d'améliorer la, au bénéfice de la tenue de route, de la limitation des vibrations et de la sécurité.Conçue et réalisée en Europe, la voiture polyvalente Hyundai dispose d'uneLa Hyundai i20 est dotée en série du contrôle électronique de trajectoire (ESP) avec VSM (système de gestion de la stabilité), de l'ABS, d'un répartiteur électronique de freinage (EBD), de six airbags (frontaux, latéraux avant et rideaux) et du contrôle de pression des pneumatiques.L'aide au démarrage en côte est de série.Le système ESS d'aide au freinage d'urgence, active les feux de détresse si le conducteur freine soudainement, afin de prévenir les véhicules suivants de la décélération rapide du véhicule.La Hyundai i20 intègre les derniers systèmes de sécurité active et d'aide à la conduite Hyundai SmartSense.Le pack de sécurité Hyundai SmartSense comprend un régulateur de vitesse intelligent basé sur la navigation (NSCC), une alerte de redémarrage du véhicule en amont (LDVA), une assistance active au suivi de voie (LFA), un système anticollision avec détection des angles morts (BCA), une alerte de circulation transversale à l'arrière (RCCA), un freinage d'urgence autonome en marche arrière (PCA-R), un système de reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse (ISLA), un freinage d'urgence autonome (FCA), une assistance active au maintien de voie (LKA), des feux de route intelligents (HBA), une détection de fatigue du conducteur (DAW) et une aide au stationnement (PA).Parmi ces dispositifs de sécurité figurent, de série, l'assistance au maintien de voie, l'assistance active au maintien de voie, le freinage d'urgence autonome avec reconnaissance piétons, le système de détection de fatigue du conducteur, la reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse et les feux de route intelligents.L'alerte le conducteur par des signaux sonore et visuel lorsque son véhicule commence à se déporter de sa voie de circulation. Il contribue à éviter les collisions potentielles avec d'autres véhicules.Leagit automatiquement sur la direction pour permettre à la i20 de rester centrée dans sa voie de circulation.Le(FCA) alerte le conducteur en cas de risque de collision frontale et freine automatiquement le véhicule si besoin. Utilisant une caméra placée à l'avant, le système fonctionne en trois phases. Lors de la première phase, il alerte le conducteur par des signaux visuel et sonore. Lors de la seconde phase, il précharge le freinage en présence d'un risque de collision. Sans réaction du conducteur, lors de la troisième phase, il applique la force de freinage maximum pour éviter la collision ou en minimiser la gravité si elle s'avère inévitable. Le système de freinage d'urgence autonome intègre une fonction de détection des piétons et des cyclistes.Ledu conducteur surveille le comportement du conducteur afin de détecter toute baisse de vigilance ou conduite imprudente et ainsi d'éviter les accidents potentiels. Le système analyse différents signaux du véhicule tels que l'angle de braquage, le couple de braquage, la position du véhicule dans la voie et le temps de conduite. Le conducteur peut régler la sensibilité du système. Si le système détecte un comportement de conduite suggérant un manque d'attention, le conducteur est alerté via un signal sonore et un message sur le combiné des instruments.Le système de feux de route intelligents détecte de nuit les véhicules circulant en sens inverse ainsi que ceux qui précèdent, et bascule les projecteurs de la position feux de route à la position feux de croisement afin de réduire le risque d'éblouissement. Lorsque plus aucun véhicule n'est détecté, le système réactive automatiquement les feux de route, maximisant ainsi le champ de vision du conducteur. Le système fonctionne également en cas d'entrée dans une agglomération.Le(ISLA) alerte le conducteur par des signaux sonore et visuel lorsqu'il roule à une vitesse excessive ou dépasse la limitation de vitesse autorisée. Lorsque le système de reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse est associé au limiteur de vitesse manuel, il peut adapter la vitesse du véhicule de manière autonome.Le(NSCC) utilise le système de navigation pour anticiper les virages ou lignes droites sur autoroute et ajuste la vitesse du véhicule en conséquence.Le(BCA) fait appel à un radar pour surveiller les flancs arrière du véhicule, et avertit le conducteur via un témoin dans les rétroviseurs dès qu'il détecte la présence de véhicules dans les angles morts. Au besoin, le système BCA agit sur le frein moteur afin d'éviter une collision ou d'en réduire la gravité.L'(RCCA) émet un signal sonore en cas de risque de collision en marche arrière avec un véhicule passant derrière la i20.Le(PCA R) freine automatiquement le véhicule en cas de risque de collision.Le système d'aide au stationnement semi autonome (PA) fait appel à toute une série de capteurs qui agissent de concert pour aider le conducteur à se garer en espaces restreints.L'alerte de redémarrage du véhicule en amont (LDVA) avertit le conducteur lorsque le véhicule en amont redémarre, dans le cas où le conducteur tarde à réagir, à un feu de circulation.Le système eCall permet aux occupants du véhicule de contacter les services de secours sur simple pression d'un bouton. Le système s'active automatiquement en cas de déploiement des airbags du véhicule. Note globale: 4Protection des adultes: 76%Protection des enfants: 82%Protection des piétons: 76%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 67%