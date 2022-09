Le Kia Niro obtient quatre étoiles sur cinq possibles aux crash-tests Euro NCAP 2022

Leobtientà l'(New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole 2020-2022.Le crossover compact Kia Niro a totalisé 91% pour la protection des adultes, 84 % pour la protection des enfants, 75 % pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 60 % dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.Le Kia Niro obtient quatre étoiles avec un équipement de série, dont un système de caméra frontale, mais, qui ajoute un radar à l'ensemble des capteurs.Ces résultats concernent le Kia Niro à moteurs thermiques (hybride et hybride rechargeable) et le Kia Niro EV électrique.Le Kia Niro bénéficie des(ADAS) DriveWise de Kia destinés à éviter les dangers potentiels sur la route parmi lesquels l'aide au maintien dans la file (LKA), l'assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA), l'assistance active à la conduite sur autoroute (HDA), l'alerte de vigilance du conducteur (DAW), la gestion intelligente des feux de route (HBA), le régulateur de vitesse adaptatif couplé au système de navigation (NSCC-C), le système anti-collision avec détection des angles morts (BCA), la caméra de recul (RVM) et le système de détection de trafic arrière avec fonction freinage (RCCA).Le(FCA) émet un avertissement sonore et visuel (ou active des freins) s'il détecte un risque de collision avec d'autres usagers de la route ou des piétons.Aux intersections, l'activation du clignotant a pour effet de déclencher la fonction Intersection. Le système alerte le conducteur en cas de risque de collision avec un autre véhicule circulant en sens inverse ou sur une voie adjacente. Si le système émet un avertissement mais que le conducteur ne réagit pas, il serre automatiquement les freins afin d'éviter le choc.Ladu Niro et son système de navigation embarqué agissent de concert pour afficher la limitation de vitesse en temps réel.Le système de reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse (ISLA) affiche la vitesse autorisée en temps réel et prévient le conducteur par un signal visuel en cas de dépassement de la limitation de vitesse.Les systèmes ADAS du Kia Niro assistent le conducteur pour entrer et sortir d'une place de stationnement.Le système d'aide au stationnement à distance (RSPA) permet au conducteur de quitter son véhicule avant de le stationner et de réaliser la manœuvre en appuyant sur un bouton de la télécommande. En espaces restreints, le véhicule est capable de se garer par lui-même en avançant et en reculant en ligne droite à l'aide de ses caméras à vision panoramique et de ses capteurs à ultrasons.Lorsque le conducteur stationne lui-même son véhicule, le système de détection de trafic arrière avec fonction freinage voiture/piéton (PCA-R) et les capteurs de stationnement avant et arrière (PDW-F/R) contribuent à faciliter les manœuvres en espaces restreints.Une fois le véhicule stationné, le système de sécurité de sortie du véhicule (SEA) émet un avertissement s'il détecte un véhicule venant de l'arrière alors que les passagers arrière s'apprêtent à sortir du véhicule, et activera la sécurité enfant électronique pour les empêcher d'ouvrir la porte arrière. Note globale: 4Protection des adultes: 91%Protection des enfants: 84%Protection des piétons: 75%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 60%Note globale: 5Protection des adultes: 91%Protection des enfants: 84%Protection des piétons: 76%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 79%