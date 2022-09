Le LiDAR permettrait une baisse des accidents graves allant jusqu'à 20 pour cent

va équiper ses prochains véhicules deDans le cadre du développement du Volvo EX90 équipé de LiDAR, Volvo constateLe Volvo EX90 proposera l'un des ensembles de capteurs les plus sophistiqués du marché pour créer un(SDE).L'ensemble créé par Volvo est composé deLes caméras, les radars et le LiDAR, reposant tous(Core Computing) de Volvo et les logiciels fonctionnent ensemble pourLes capteurs ne sont jamais ni fatigués ni distraits. Ils sont conçus pour répondre et réagir lorsque le conducteur a à peine une milliseconde de retard.Le LiDAR, y compris à grande vitesse. Il peut voir de petits objets à des centaines de mètres donnant ainsi davantage de temps, pour informer, agir et éviter.Le LiDAR qui signifie Light Detection and Ranging (télédétection par laser) est une méthode de télédétection quietavec une grande précision et une grande fidélité grâce à des impulsions laser.Le fonctionnement du LiDAR repose sur la plateforme de calcul central du véhicule et des logiciels.Le LiDAR peut faire la différence en termes de sécurité en conditions réelles.Les récentes recherches de Volvo montrent que l'intégration du LiDAR sur un véhicule déjà sûret permettre d'éviter jusqu'à 9 % des collisions (Fréquences de scénario établies à partir de la Base de données des accidents de la route de Volvo).Intégrée à la ligne de toit du prochain Volvo EX90, la technologie LiDAR, qui va se standardiser au fil du temps, peut. Et tout cela en roulant à grande vitesse. Et comme le système n'est pas dépendant de la lumière comme l'est une caméra, il veille sur le véhicule de jour comme de nuit.En combinant les capteurs sophistiqués, les logiciels développés en interne et la puissance de la plateforme de calcul central du véhicule, Volvo intègre la redondance des informations pour plus de sécurité.Le véhicule équipé d'un LiDAR sera en mesure d'intervenir et d'assister le conducteur et il aura également uneet de la meilleure façon dont cette assistance peut être apportée.La compréhension que les véhicules autonomes et connectés ont du monde extérieur ainsi que leur aptitude à mieux comprendre l'attention du conducteur constituent également des éléments essentiels de la technologie pour la conduite autonome Joachim de Verdier, responsable Automatisation de la sécurité des véhicules chez Volvo explique : « Selon nous, l'EX90 est le véhicule Volvo le plus sûr qui ait jamais roulé sur nos routes. Nous combinons la compréhension de l'environnement extérieur et la compréhension plus fine de l'attention du conducteur. Lorsque tous nos systèmes de sécurité, nos capteurs, nos logiciels et notre puissance de calcul sont réunis, ils créent un bouclier préventif autour de vous - et vous ne vous rendez même pas compte de la présence de ce bouclier... à moins d'en avoir besoin. »