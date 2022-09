Le système Volvo de compréhension du conducteur identifie les facultés du conducteur

La distraction, le stress, la somnolence ou tout autre état peut avoir un impact sur la conduite.Le(SCC) Volvo est guidé par un concept simple : si un véhicule Volvo peut comprendre lorsque le conducteur n'est pas dans un état optimal pour la conduite, le véhicule peut s'assurer d'intervenir pour permettre d'éviter des accidents.À l'aide de, le système de détection intérieure enobserve les mouvements du regard du conducteur afin de déceler les premiers signes d'inattention.En, il comprend lorsque les yeux du conducteur (et certainement son esprit) sont concentrés ailleurs que sur sa conduite.Le conducteur regarde trop peu la route ? Cela peut être le signe d'une distraction visuelle, peut-être un coup d'œil jeté sur le téléphone.Le conducteur regarde trop la route ? Cela peut être le signe d'une distraction cognitive. En d'autres termes, le conducteur est pris par ses pensées au point qu'il ne peut plus enregistrer ce qu'il regarde.Le volant intelligent du véhicule joue également un rôle. Il détecte si le conducteur lâche le volant en surveillant ainsi la stabilité de ses mouvements de volant.Grâce aux technologies brevetées Volvo pour une analyse en temps réel du regard et des actions sur la direction,. L'assistance peut démarrer par un simple signal d'avertissement qui augmente en volume en fonction de la gravité de la situation. Si le conducteur ne réagit pas aux alertes sonores, le véhicule peut s'arrêter en toute sécurité au bord de la route en envoyant un avertissement aux autres usagers de la route avec ses feux de détresse.Emma Tivesten Experte technique Senior au centre de sécurité de Volvo explique : « Nos recherches montrent que, en observant simplement la direction du regard du conducteur et la fréquence et la durée du clignement de ses yeux, il est possible d'en savoir beaucoup sur l'état du conducteur.En basant ses calculs sur les résultats de nos recherches, le système de détection permet à nos véhicules d'identifier si les facultés du conducteur sont affaiblies, en raison peut-être de son état de somnolence, de distraction ou même d'ébriété, et de proposer une assistance supplémentaire de la façon qui conviendra le mieux à la situation. »Thomas Broberg, directeur suppléant du centre de sécurité de Volvo explique : « Ces dernières décennies, nous avons réalisé de grandes avancées en matière de détection extérieure grâce à notre travail engagé sur les systèmes de prévention des collisions. Pour nous, la détection intérieure est l'une des prochaines frontières en matière de sécurité. Nous allons continuer d'apprendre, de développer et de déployer de nouvelles fonctionnalités pas à pas pour contribuer à une meilleure sécurité à mesure que nos connaissances se développent et s'approfondissent. »