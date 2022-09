Le système de détection des occupants aide à n'oublier personne dans le véhicule

Lede Volvo aide à n'oublier personne derrière vous en quittant le véhicule.Imaginez le doux mouvement, à peine perceptible, de la respiration d'un enfant qui dort.Le dispositif de radars intérieurs développé par les ingénieurs de Volvo, de l'ordre d'une fraction de millimètre, tels que ceux d'un bébé endormi.C'est le premier dispositif de ce type à couvrir l'ensemble de l'intérieur d'une voiture , coffre compris.Le système de détection des occupants (SDO) de Volvo est conçu pour, situation qui ont déjà frappé de trop nombreuses familles.Les statistiques officielles américaines montrent que depuis 1998, plus de 900 enfants aux États-Unis sont morts enfermés dans un véhicule en pleine chaleur.Dans la majorité des cas, ces drames ont lieu parce queGrâce aux, le système de détection des occupants (SDO) de Volvo est capable de détecter un mouvement inférieur au millimètre partout à l'intérieur de la voiture.Pour couvrir autant que possible l'intégralité de l' espace et détecter si un enfant ou un animal a pu être oublié, les ingénieurs Volvo ont réparti des radars d'un bout à l'autre de l'habitacle, y compris dans le coffre arrière.Lotta Jakobsson, Experte technique principale spécialisée dans la prévention des dommages corporels, précise : « Personne ne choisit d'être distrait ou fatigué, mais nous savons tous que cela peut arriver. Nous sommes tous humains et la distraction fait partie de la vie. Grâce à cette technologie de pointe, nous vous assisterons lorsque vous n'êtes pas au meilleur de votre forme et vous éviterons ainsi d'oublier accidentellement un membre de votre famille ou votre animal derrière vous. »Pour alerter le conducteur quand cela est nécessaire tout en évitant la, les experts Volvo ont déterminé que le meilleur moment pour signaler au conducteur la possible présence d'un tiers à l'intérieur du véhicule, c'est lorsque le conducteur tente de verrouiller le véhicule.En cas de détection d'une personne ou d'un animal, la voiture reste ouverte et affiche un rappel sur l'écran central invitant le conducteur à vérifier que l'habitacle est bien vide.La climatisation du véhicule peut continuer à fonctionner si des personnes ou animaux sont détectés dans l'habitacle afin d'améliorer leur confort. Le système de climatisation continue à fonctionner tant que la charge de la batterie haute tension est suffisante. Le système permet aussi de réduire les risques d'hypothermie ou de coup de chaleur.Le système de détection des occupants (SDO) sera présent sur le prochain Volvo EX90 et sur de futurs modèles Volvo.Le système de détection des occupants (SDO) sera proposé de série dans les pays où la fréquence de 60 GHz utilisée par le dispositif est approuvée pour l'usage automobile