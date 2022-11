Des tests et des simulations internes en amonts des crash-tests Euro NCAP

Le programme européen d'évaluation de la sécurité des véhiculesest un programme fondé en 1997 par les ministères des transports, les clubs automobiles , les associations d' assurance et les instituts de recherche de huit pays européens.Le consortium Euro NCAP effectue des crash-test s sur les véhicules. Sur cette base, il évalue la sécurité active et passive des voitures testées ainsi que la sécurité des opérations de sauvetage selon un protocole de tests qui se durcit au fil des années.La partie la plus importante du processus de test est celui de l' Skoda prépare intensivement les crash-tests de ses véhicules enLesdes futurs véhicules Skoda sont scannées.Divers points, courbes et surfaces sont édités sur ordinateur.Cela donne lieu aux premières conceptions numériques du nouveau véhicule.Une fois la conception finalisée, le véhicule est intégralement construit sous forme deLespermettent de tester virtuellement le véhicule dans toutes les conditions et d'optimiser les caractéristiques pertinentes du véhicule telles que la rigidité, la résistance au choc ou le comportement en cas de collision.Unprécèdent le premier crash test réel interne d'une voiture Unesont réalisés en interne au cours du développement d'un véhicule.Des tests sont également effectués sur des éléments de carrosserie individuels, tels que le capot moteur et le pare-chocs avant.Il y a environ 140 simulations virtuelles chez Skoda avant que chaque composant technique ne soit testé.Les modèles Skoda Enyaq iV, Fabia Superb et Yeti ont tous reçu cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP depuis 2009.La Skoda Citigo a obtenu trois étoiles aux crash-tests Euro NCAP 2019 après avoir obtenu cinq étoiles en 2011.Certains constructeurs (le Groupe Renault publiquement après plusieurs résultats Euro NCAP inférieurs au marché) reprochent aux crash-tests Euro NCAP de rendre indispensable la monte de certains équipements techniques coûteux sur les véhicules au risque de perdre une ou des étoiles lors des crash-tests, équipements jugés parfois peu utiles en cas de réel accident de la route par des experts de la sécurité automobile Par ailleurs, le durcissement des protocoles de tests de sécurité aboutit à la monte d'équipements techniques qui alourdissent fortement les véhicules depuis plusieurs années et augmentent de manière très significative la consommation de carburant des voitures.: Skoda