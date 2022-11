La berline compacte Honda Civic obtient cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP 2022

Laobtient la(New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole 2020-2022.La Honda Civic a totalisé 89% pour la protection des adultes, 87% pour la protection des enfants, 82% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 83% dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.Les ingénieurs Honda ont élaboré unvisant à augmenter la rigidité en torsion et en flexion.À l»avant de la voiture , uncrée un assemblage efficace pour la cloison avant. Cela est reproduit à l'arrière, avec une deuxième cloison de forme ronde qui vient renforcer l»arrière de la voiture.Pour les connecter, unea été placée le long du plancher, associée à un tunnel central joint bout à bout.L»augmentation de la rigidité de la carrosserie améliore la stabilité en virage. La coque rigide offre des avantages en termes de sécurité et de raffinement, avec un transfert réduit des bruits, vibrations et secousses dans l»habitacle et une déformation du plancher amélioré en cas de collision.L»utilisation de(capot en aluminium, hayon en résine), combinée aux améliorations structurelles, a permis de fabriquer une carrosserie à la fois légère et hautement rigide.L»algorithme utilisé pour le système de direction assistée électrique permet au véhicule d»atténuer le retour du volant en position centrale, ce qui joue un rôle important pour contrôler les mouvements et la stabilité du véhicule tout en évitant les interférences avec les sensations naturelles du conducteur.LeAHA (Agile Handling Assist) de Honda a été actualisé pour le vaste éventail de revêtements routiers et de conditions de conduite à travers l»Europe.Il répond aux mouvements de direction au moyen d»une assistance subtile qui confère davantage de sécurité ainsi qu»un comportement plus fluide et plus prévisible du véhicule, avec une meilleure stabilité dans les virages et lors des changements de voie aux ronds-points, à des vitesses basses comme élevées.En complément des technologies de sécurité active actualisées, la Civic se dote de nouvelles composantes structurelles pour une protection accrue en cas de collision frontale, latérale et arrière.Parmi ces composantes, desqui améliorent les performances en cas d»impact latéral, ainsi que des plaques de sécurité sur la traverse du pare-chocs avant qui absorbent l»énergie de l»impact pour réduire le risque de fractures de la jambe et de dommages au niveau des ligaments croisés du genou des piétons en cas de collision.La Civic embarquesur toutes les versions. Des airbags au niveau du genou sont disponibles pour les deux sièges avant, afin de réduire le risque de blessure des occupants en cas d»impact frontal, avec des airbags latéraux pour les sièges arrière. Un airbag avant central évite les collisions entre le conducteur et le passager avant lors d»un impact latéral.La Civic embarque uneexhaustive de systèmes de sécurité avancée et d' assistance à la conduite Uneet lapermettent à la Civic de mieux identifier les piétons, le marquage au sol, les limites et d'autres véhicules, notamment les motos et les cyclistes.La puce de traitement d'image à haute vitesse améliore les performances de détection et le contrôle du système Honda Sensing qui peut détecter des objets plus tôt et plus précisément que les radars à ondes millimétriques.La Civic est équipée de: quatre à l'avant et quatre à l'arrière. Au moyen de la réflexion des ondes sonores, ces capteurs détectent les objets non métalliques tels que le verre et les murs avec une plus grande fiabilité et une meilleure précision que les radars à ondes millimétriques.En complément d'un système de prévention des collisions par freinage amélioré, du système d'assistance au maintien dans la voie de circulation, de la technologie i-ACC, de la surveillance de l'angle mort et de l'alerte de véhicule en approche, le contrôle de freinage à faible vitesse et l'assistance à la conduite dans les embouteillages ont été ajoutés à la suite exhaustive de dispositifs de sécurité active de la Civic.L'a été conçue pour détecter la présence de véhicules devant la voiture. L'alerte émet des avertissements sonores, visuels et tactiles pour prévenir le conducteur s'il s'en approche à une vitesse trop élevée. Si le conducteur ne réagit pas, le système de freinage pour la prévention des collisions est actionné. Il applique automatiquement une légère pression sur les freins pour réduire le risque ou la sévérité d'un impact frontal. Si ce système détecte une collision imminente, le freinage est plus énergique.L'bénéficie également de capteurs radar améliorés, qui permettent à la Civic d'avertir le conducteur plus tôt si un véhicule s'approche d'un côté ou de l'autre lors d'une marche arrière pour sortir d'une place de stationnement ou d'une allée.Sur la route, le radar permet à la Civic dedepuis les portières avant jusqu'à l'arrière, faisant passer la détection des angles morts à 25 mètres. Si le système détecte qu'un véhicule occupant la voie adjacente, ou arrivant par l'arrière en diagonale, s'approche à grande vitesse, il affiche un avertissement visuel sur les rétroviseurs lorsqu'il se trouve à une distance de 25 mètres ou moins, améliorant ainsi la sécurité des conducteurs souhaitant changer de voie à des vitesses élevées.L'réduit la charge de travail du conducteur dans une circulation dense à basse vitesse en contribuant à maintenir le véhicule dans sa voie. Lorsque la circulation se fluidifie à nouveau, vers 60 km/h, le système passe automatiquement au mode d'assistance au maintien dans la voie de circulation.Une fois activé, ledétecte les courbes des virages pour optimiser les délais dans la gestion des tournants et réduire en conséquence la charge de travail du conducteur. Le système dispose également d'un correcteur qui améliore la trajectoire sur des routes inclinées, en présence de vents latéraux ou d'appels d'air près d'un camion.Lorsque le système d'assistance au maintien dans la voie est désactivé, le système d'atténuation de sortie de voie surveille la position du véhicule et émet des alertes visuelles et tactiles s'il dévie dans une autre voie détectée sans que le clignotant ait été activé.Lepeut détecter des véhicules bien plus tôt et précisément qu'auparavant, ce qui permet une accélération et un freinage progressifs pour des réactions plus douces et plus naturelles. Lors des dépassements, le système fonctionne de concert avec le clignotant et la direction pour fournir une accélération puissante en fonction de la situation de conduite spécifique. Si un véhicule plus lent qui précédait la Civic quitte la voie, le système accélère doucement pour revenir à la vitesse configurée pour le régulateur de vitesse adaptatif. En complément, il réagit plus rapidement si la voiture emprunte une voie libre après avoir suivi un véhicule plus lent, ou lorsqu'un véhicule plus lent qui la précédait quitte la voie.Lede la Civic réduit l'éblouissement et le risque d'éblouir d'autres conducteurs ou piétons au moyen de la caméra embarquée, qui détecte les véhicules en amont et active et désactive des LED individuellement et de manière automatique pour fournir une visibilité appropriée sans aveugler quiconque. Le système peut activer automatiquement les phares, pour que le conducteur puisse pleinement se concentrer sur la route.Deont été incorporées pour répondre aux normes de sécurité Euro NCAP, parmi lesquelles des longerons de portières supplémentaires pour améliorer les performances en cas de collision latérale; des plaques de sécurité sur les traverses du pare-chocs avant qui absorbent l'énergie de l'impact pour réduire les dommages aux jambes et aux genoux et un total de 11 airbags incluant des airbags latéraux pour les sièges arrière, des airbags au niveau du genou pour les sièges avant pour réduire les blessures des occupants en cas d'impact frontal, et un airbag central avant pour le siège du conducteur pour éviter une collision entre le conducteur et le passager avant en cas d'impact latéral.Note globale: 5Protection des adultes: 89%Protection des enfants: 87%Protection des piétons: 82%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 83%