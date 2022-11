Le crossover électrique Nissan Ariya obtient cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP 2022

Leobtient la(New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole 2020-2022.Le crossover électrique Nissan Ariya a totalisé 86% pour la protection des adultes, 89% pour la protection des enfants, 74% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 93% dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.Le véhicule est fabriqué avec deimplanté dans des zones clés pour améliorer la rigidité tout en absorbant et réduisant la force d'un impact avant qu»elle n»atteigne la cellule de sécurité des passagers.L'ajout d'unpour éviter que les têtes du conducteur et du passager avant se heurtent en cas de choc latéral contribue au score d'impact latéral de 14,9.Dans l'évaluation du crash-test pour les passagers enfants de 6 et 10 ans, l'Ariya a obtenu un score de 22,9 sur 24.Le véhicule a également obtenu le maximum de 12 points attribué pour la facilité d»installation de systèmes de retenue pour enfants.L'Ariya est équipée de, dont le freinage d'urgence intelligent (Intelligent Emergency Braking) qui avertit le conducteur et freine si la voiture anticipe un impact avec un véhicule, un piéton ou un cycliste.Le système de(Moving Object Detection) avertit le conducteur de la présence d'un objet potentiellement non vu à proximité du véhicule.L'Ariya bénéficie d»un, notamment le freinage d'urgence autonome (Autonomous Emergency Braking) qui identifie le moment où la voiture qui précède freine et, dès lors, commence à freiner le véhicule.L'Ariya est également dotée d'un(Intelligent Blind Spot Intervention) qui, lorsque le conducteur quitte sa voie sans avoir vu un autre véhicule roulant dans une voie voisine, le ramène sur sa trajectoire loin du danger.Note globale: 5Protection des adultes: 86%Protection des enfants: 89%Protection des piétons: 74%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 93%