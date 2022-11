Le SUV de luxe Land Rover Range Rover Sport obtient cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP 2022

Leobtient la(New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole 2020-2022.Le SUV de luxe Land Rover Range Rover Sport a totalisé 84% pour la protection des adultes, 87% pour la protection des enfants, 72% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 82% dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.Le Range Rover Sport introduit desafin de prodiguer une expérience de conduite dynamique.Laà l'architecture flexible en métal mixte (Flex MLA) sont à la base de cette technologie. Elle fonctionne avec une série de programmes régis par le système Integrated Chassis Control spécialement conçus pour le Range Rover Sport.Les performances dynamiques du Range Rover Sport sont assistées par lesTous les modèles sont équipés du freinage d'urgence, d'une caméra panoramique 3D, avec détecteurs d'obstacles avant et arrière, du système Wade Sensing, du ClearSight Ground View, du régulateur de vitesse, du contrôle de vigilance du conducteur, de l'assistance de maintien de file et de la lecture des panneaux de signalisation.Note globale: 5Protection des adultes: 84%Protection des enfants: 87%Protection des piétons: 72%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 82%