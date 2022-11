Le SUV électrique Subaru Solterra obtient cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP 2022

Leobtient la(New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole 2020-2022.Le Solterra a enregistré dans les quatre domaines d'évaluation (occupants adultes, occupants enfants, usagers vulnérables de la route, aide à la sécurité) des scores supérieurs à la note minimale requise.Le Subaru Solterra électrique a obtenu le score d'aide à la sécurité le plus élevé jamais atteint par un modèle Subaru de la catégorie des SUV selon le dernier test en vigueur. Il a aussi décroché la note la plus élevée dans le domaine de la surveillance de l'état des occupants (comprenant le contrôle de l'état du conducteur et le rappel du port de la ceinture de sécurité). Il a enregistré un excellent score dans la catégorie « AEB Collision entre voitures » (système pré-collision) (5,8/6 points), ainsi que de bons résultats pour le maintien d'urgence dans la voie, l'assistance au maintien dans la voie et l'interface homme-machine.Le SUV électrique Subaru Solterra a totalisé 88% pour la protection des adultes (avec la note maximale au test de sauvetage et de décarcération), 87% pour la protection des enfants (avec la note maximale aux tests de performance du siège enfant et de contrôle d'installation du siège enfant), 79% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 91% dans la catégorie « Aide à la sécurité » (avec la note maximale au test de surveillance de l'état des occupants), qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.Le(AEB) s'est montré performant lors des tests de compatibilité.Le Solterra est équipé d'un système de rappel de bouclage des ceintures de sécurité, monté de série tant à l'avant qu'à l'arrière, ainsi que d'un système de détection de la fatigue du conducteur.Lecorrige délicatement la trajectoire du véhicule s'il tend à se déporter, et intervient également dans certaines situations plus critiques.Ledétermine la vitesse maximum autorisée grâce à la reconnaissance des panneaux de signalisation de vitesse, et le conducteur peut choisir de régler le limiteur de vitesse ou de laisser le système effectuer cette opération automatiquement.Concernant la protection des adultes, le Solterra a obtenu le score maximum en matière de sauvetage et de décarcération et d'excellents résultats lors des tests de collision latérale (15,5/16 points) et de collision arrière (3,7/4 points).Les essais ont montré que tandis que la cellule de survie était restée stable lors du test de choc frontal décalé, les relevés des mannequins indiquaient une bonne protection des genoux et des fémurs du conducteur et du passager.Le contrôle du déplacement (mesure dans laquelle une personne est projetée de l'autre côté du véhicule en cas d'impact du côté opposé) a été jugé comme bon.Le Solterra bénéficie d'une contre-mesure permettant d'atténuer les blessures causées par une collision entre deux occupants lors de tels impacts.Le système en question s'est montré très performant lors du test Euro NCAP, avec une protection satisfaisante de la tête des occupants.Les tests évaluant les sièges avant et leurs appuis-tête ont mis en évidence une bonne protection des cervicales en cas de collision arrière. Une analyse géométrique des sièges arrière a également montré une bonne protection contre le « coup du lapin ».Le Solterra est équipé d'unévolué qui avertit les services de secours en cas d'accident, ainsi que d'un système qui serre automatiquement les freins afin d'éviter une collision secondaire.Sur le plan de la protection des enfants, le tout nouveau Solterra a obtenu le score maximum au test de performance du siège enfant (impact frontal et latéral) effectué avec des mannequins représentant des enfants de 6 et 10 ans, ainsi qu'au contrôle d'installation du siège enfant.Lesont révélé que la protection de toutes les parties critiques du corps était bonne ou adéquate, et le nombre de points maximum a été attribué au Solterra pour cette partie de l'évaluation. L'airbag passager avant peut être désactivé afin de permettre l'installation d'un siège de sécurité enfant dos à la route à cette place. Tous les types de sièges pour enfant pour lesquels le Solterra est conçu ont pu être installés correctement.Concernant la protection des usagers vulnérables de la route, le Solterra a obtenu un score élevé dans la catégorie « AEB Cycliste » (8,7/9 points).La protection de la tête d'un piéton percuté a été jugée globalement bonne ou adéquate, tandis que la protection offerte par le bouclier en cas de heurt d'un piéton au niveau des jambes s'est avérée bonne, grâce aux zones de déformation placées de manière stratégique.Le système AEB a montré qu'il pouvait réagir aux usagers vulnérables de la route comme aux autres véhicules. Il a obtenu de bons résultats lors des tests évaluant saréaction à la présence de piétons et de cyclistes, en évitant une collision dans la plupart des scénarios.Note globale: 5Protection des adultes: 88%Protection des enfants: 87%Protection des piétons: 79%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 91%