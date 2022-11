Le grand SUV de luxe Land Rover Range Rover obtient cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP 2022

Leobtient la(New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole 2020-2022.Le grand SUV de luxe Land Rover Range Rover a totalisé 85% pour la protection des adultes, 85% pour la protection des enfants, 69% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 82% dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.La(iAWD) travaille sous le contrôle du système Land Rover Intelligent Driveline Dynamics (IDD), qui analyse le niveau d'adhérence et les gestes du conducteur 100 fois par seconde pour distribuer le couple en prévision entre les essieux avant et arrière ainsi qu'entre les roues arrière, assurant une motricité optimale sur route comme en tout-terrain.Le Range Rover dispose aussi d'un. Celui-ci optimise la motricité du train arrière durant les virages pris à haute vitesse, sur le mouillé ainsi que lors des mouvements de roues en tout-terrain, améliorant les performances Toutes ces technologies se rassemblent au sein duqui gère les différents systèmes du châssis pour adapter au mieux les réglages aux circonstances, selon le choix de six modes de conduite, minimisant la charge de travail du conducteur sur tous les terrains.Le conducteur peut sélectionner manuellement le mode le plus adapté ou utiliser Configurable Terrain Response pour créer sur mesure l'ensemble de réglages du châssis qui lui convient.Leintègre un régulateur de vitesse adaptatif avec assistance de la direction, la surveillance de l'attention du conducteur, des capteurs d'angle mort et une surveillance du trafic arrière de série.Lapeut amener le Range Rover à s'arrêter si le conducteur ne réagit pas à une série de sollicitations acoustiques et visuelles. La technologie détecte les mains du conducteur sur le volant et maintient la position dans la file pendant qu'elle amène le véhicule à s'arrêter.Laavec assistance à la protection des passagers utilise les radars d'angles avant et arrière pour détecter les risques de collision jusqu'à 70 mètres du véhicule et alerte les passagers avant de préparer le véhicule à minimiser les conséquences de la collision. Si les capteurs détectent une menace de collision dans moins d'1,4 seconde, le système enclenche les feux de danger. Si la collision est annoncée dans moins d'1,2 secondes, le véhicule se prépare à l'impact en remontant les vitres, en mettant les ceintures de sécurité en pré tension, en préparant les appuis-tête et en ajustant l'inclinaison des dossiers de siège.Laest capable d'assombrir jusqu'à 16 éléments devant le Range Rover, assurant que les autres usagers ne sont pas éblouis tout en maintenant pour le conducteur un éclairage optimal. Le dispositif prédictif d'inclinaison dynamique des phares utilise les informations de la navigation pour ajuster le faisceau lumineux à l'approche des virages.Note globale: 5Protection des adultes: 85%Protection des enfants: 85%Protection des piétons: 69%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 82%