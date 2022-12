Le crossover Ford Puma obtient quatre étoiles sur cinq possibles aux crash-tests Euro NCAP 2022 Le crossover Ford Puma obtient quatre étoiles sur cinq possibles aux crash-tests Euro NCAP 2022 ×

Le crossover Ford Puma obtient quatre étoiles sur cinq possibles à l'Euro NCAP (New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-tests de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole 2020-2022.



Le crossover Ford Puma a totalisé 75% pour la protection des adultes, 84% pour la protection des enfants, 70% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 69% dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.



La carrosserie du Ford Puma comporte environ 36% d'acier boré pour plus de robustesse, notamment dans la partie supérieure du pilier central qui utilise une conception en T pour transférer plus efficacement l'énergie d'impact latéral dans le toit.



Les sections de porte protègent davantage les occupants contre les chocs latéraux et les portes contiennent des capteurs de pression qui permettent d'activer les systèmes de retenue plusieurs millisecondes plus tôt.



Le véhicule Ford reçoit des ceintures de sécurité autobloquantes, un dispositif qui s'active mécaniquement en cas d'impact pour éviter le glissement et élimine le besoin d'un airbag genou pour le conducteur. Les sièges extérieurs arrière comportent des limiteurs de charge et des prétensionneurs afin de restreindre les blessures liées à la ceinture.



Le Ford Puma accueille un airbag passager avant large couvrant l'ensemble du tableau de bord côté passager pour éviter le contact avec les écrans flottants.



Les airbags latéraux sont conçus pour éloigner le bras de l'occupant d'une zone d'impact.



Le Puma dispose du système Ford MyKey et de l'appel d'urgence Ford SOS associé à Sync.



La technologie MyKey de la Fiesta permet aux parents de personnaliser différents paramètres de la voiture pour les adapter à de jeunes conducteurs et les inciter à adopter une conduite plus prudente. Les parents peuvent par exemple limiter la vitesse maximale et le volume de l'autoradio, couper le son de l'autoradio si les ceintures ne sont pas bouclées, déclencher une alerte anticipée de niveau de carburant bas, empêcher la désactivation des aides à la conduite comme l'ESP et le système de prévention des collisions avec freinage d'urgence et détection des piétons.



En cas d'accident, l'appel d'urgence Ford SOS, associé à Sync, peut appeler automatiquement les services de secours locaux dans l'une des 26 langues parlées en Europe. Il se sert du téléphone connecté en Bluetooth et exploite les données du GPS embarqué et du réseau mobile pour indiquer la localisation du véhicule.



Les équipements de sécurité de série sont nombreux, avec notamment le contrôle dynamique de conduite (ESP) avec aide au freinage d'urgence (EBA), un système de freinage ABS, avec répartiteur électronique de freinage (EBD), deux airbags frontaux conducteur et passager, deux airbags latéraux, deux airbags rideaux et un airbag genoux.



Au total sept airbags assurent la protection des occupants. Les airbags avant protègent la tête, la poitrine et le bassin.



Les ceintures avec prétensionneurs et le limiteur de charge sont disponibles pour les passagers arrière sur le Puma.



La voiture est équipée du système de fixation des sièges enfants Isofix aux deux places latérales arrière.



Le Puma s'entoure de 12 capteurs ultrasons, 3 radars et 2 caméras. Combinés, ces éléments sont capables d'analyser la route à 360 degrés et jusqu'à 130 mètres en amont du véhicule.



Ils permettent à la fonction Co-Pilot360 de mettre en action une suite d'assistances à la conduite créées pour protéger les occupants d'accidents potentiels et rendre ainsi plus sûrs les trajets quotidiens



Parmi les aides à la conduite disponibles sur le Puma, on retrouve un régulateur adaptatif intelligent avec fonction Stop & Go (fonction disponible avec la boîte automatique) et technologie de maintien dans la voie, le freinage automatique d'urgence couplé au système de prévention de collision, la surveillance des angles morts (BLIS) avec une alerte des véhicules en approche, un système d'alerte de danger imminent, une caméra de recul grand-angle pour une vision à 180°, la gestion automatisée des pleins phares (Feux de route intelligents), une aide au maintien dans la voie, le freinage automatique Post-Collision ou encore une aide à l'évitement d'urgence.



Le régulateur adaptatif intelligent avec fonction Stop & Go (fonction disponible avec la boîte automatique) associé à la technologie de maintien dans la voie facilite la conduite dans les embouteillages.



Le freinage automatique d'urgence, couplé au système de prévention de collision, intervient lorsque qu'il détecte une collision potentielle avec d'autres véhicules, piétons ou même cyclistes, que ce soit en marche avant ou en reculant. Le système peut déclencher automatiquement les freins si une potentielle collision avec un véhicule, un piéton ou un cycliste est détectée et que le conducteur ne réagit pas aux avertissements. La technologie fonctionne également la nuit.



L'aide au maintien dans la voie peut reconnaitre les bords de routes, même lorsqu'ils ne sont pas matérialisés par une ligne blanche.



La surveillance des angles morts (BLIS) permet la surveillance des angles morts avec une alerte des véhicules en approche.



Le freinage automatique Post-Collision freine automatiquement la voiture après un choc afin d'éviter un second impact.



L'aide à l'évitement d'urgence aide le conducteur à éviter un obstacle sur la route, s'il décide de le contourner.



Une caméra arrière grand angle affiche une vision à 180 degrés sur l'écran tactile qui permet au conducteur de mieux voir les piétons, cyclistes ou les autres véhicules passant derrière le Puma lors d'une marche arrière.



L'alerte de véhicule en approche (Cross Traffic Alert) avertit le conducteur qui sort d'une place de stationnement en marche arrière si un véhicule approche en dehors de son champ de vision.



La reconnaissance des panneaux de signalisation est en mesure de lire les multiples limites de vitesse qui s'appliquent aux différentes voies affichées sur les portiques autoroutiers, et de mettre à jour l'affichage si le conducteur change de voie.



Le système d'éclairage intelligent fonctionne plus efficacement dans les cas où une barrière centrale divise les chaussées opposées et peut détecter les camions venant en sens inverse pour éviter d'éblouir les conducteurs.



Le système d'alerte de danger imminent (Local Hazard Warning) détecte et informe en temps réel le conducteur de situations dangereuses sur la route, même si l'incident n'est pas visible dans l'immédiat. La technologie d'alerte de danger imminent est indépendante du système GPS et source ses informations auprès des autorités locales, des services d'urgence mais aussi à partir des autres véhicules connectés grâce au Cloud.



Les notifications d'alerte de danger imminent incluent le signalement de travaux routiers, de véhicules en panne, la présence d'animaux, de piétons ou d'objets sur la route et les alertes de routes dangereuses. Cela permet au conducteur de mieux anticiper la route et d'éviter de découvrir au dernier moment certains dangers sur son trajet.



Résultats Euro NCAP 2022 du crossover Ford Puma:



Note globale: 4

Protection des adultes: 75%

Protection des enfants: 84%

Protection des piétons: 70%

Présence de systèmes d'aide à la conduite: 69%

Écrit le 12/12/2022