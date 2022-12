Le grand SUV Land Rover Discovery Sport obtient cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP 2022 Le grand SUV Land Rover Discovery Sport obtient cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP 2022 ×

Le grand SUV Land Rover Discovery Sport obtient la note maximale de 5 étoiles à l'Euro NCAP (New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-tests de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole 2020-2022.



Le grand SUV Land Rover Discovery Sport a totalisé 84% pour la protection des adultes, 89% pour la protection des enfants, 71% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 85% dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.



La carrosserie à base d'acier à ultra-haute résistance, d'acier à haute résistance et d'aluminium léger est à la pointe de la technologie.



L'aluminium est utilisé pour le capot, les ailes avant, le toit et la porte de coffre, de façon à réduire le poids.



L'architecture avant comporte une traverse en magnésium.



La caisse présente une excellente rigidité à la torsion.



Le Discovery Sport intègre un freinage d'urgence autonome.



Une caméra de recul est montée de série sur tous les modèles, ainsi que l'assistance de maintien de file, le freinage d'urgence autonome et la surveillance de l'état de vigilance du conducteur.



Résultats Euro NCAP 2022 du grand SUV Land Rover Discovery Sport:



Note globale: 5

Protection des adultes: 84%

Protection des enfants: 89%

Protection des piétons: 71%

Présence de systèmes d'aide à la conduite: 85%

Bdn, écrit le 12/12/2022