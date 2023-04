Le V2X fournit des informations supplémentaires telles que les événements routiers dynamiques

Le projet Secur (Safety Enhancement Through Connected Users On The Road) a été initié pourDans un premier temps, les scénarios d'accidents les plus fréquents et les plus graves sur les routes européennes ont été identifiés. L'étude menée en Europe des données d'accidents a permis d'identifier 15 scénarios principaux d'accidents de la route et leurs paramètres.Ensuite, les connaissances actuelles sur les systèmes de communication V2X (Vehicle-to-Everything) ont étudiées.Puis des cibles connectées multi-technologies ont été spécifiées et développées. Un travail a été effectué pour connecter les cibles d'essai (par exemple une fausse voiture impactable) et leurs spécifications afin de pouvoir évaluer les performances des différents systèmes de sécurité active.Enfin, des cas d'utilisation ont été dérivés de la recherche sur les accidents et mis en correspondance avec les types de technologies et les messages de la technologieV2X.La technologie V2X est considérée comme unLa technologie V2X pourraiten fournissant des informations supplémentaires telles que les événements routiers dynamiques et la présence d'usagers de la route, avec les types d'usagers et leurs paramètres dynamiques.Ces données pourraient être utilisées pour anticiper les situations critiques, accroître la sensibilisation et éventuellement déclencher une action du véhicule telle que le ralentissement.Coordonné par UTAC, le projet Secur a identifié les cas d'usage sur lesquels se concentrer et a développé des outils de test connectés pour évaluer les systèmes ADAS connectés.Le projet Secur a présenté à l'Euro NCAP une proposition de protocoles de test et d'évaluation des technologies V2X, pouvant servir de base à l'évaluation NCAP entre 2026 et 2032.Avec sa feuille de route 2030, le Programme Européen d'Evaluation des Nouveaux Véhicules () vise à encourager, par une approche tournée vers le consommateur, encore plus de sécurité sur les routes, notamment grâce à l'utilisation de nouvelles solutions de communication inter-véhicules.