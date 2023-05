Rendre les routes plus sûres grâce à la donnée

Nous sommes en 2023, et la sécurité routière reste un problème de santé publique majeur à l'échelle mondiale. Chaque année, plus de 1,3 million de personnes dans le monde perdent la vie dans des accidents de la route, et des millions d'autres subissent des blessures bouleversant leur vie.Ce problème est particulièrement important dans les villes, où la congestion du trafic augmente en raison de l'urbanisation rapide : plus de 80% de la population mondiale devrait vivre dans les villes d'ici à 2050.Les routes des villes sont surchargées et se dégradent plus rapidement qu'elles ne peuvent être réparées. Et lorsque l'on combine des routes de plus en plus fréquentées avec des infrastructures routières endommagées (nids-de-poule, fissures etc.), la sécurité s'en trouve compromise.Il s'agit là d'un problème d'envergure, mais qui peut tout à fait être résolu. Les données peuvent résoudre - et en fait, elles le font déjà – de nombreux problèmes liés à la sécurité routière Exploiter le véritable potentiel des données des véhicules connectés Les conseils municipaux et collectivités locales sont soumis à une pression forte pour rendre nos routes plus sûres, mais ils ne peuvent pas engager de réparations si elles ne savent pas ce qui est endommagé.Sans transparence sur ce qui se passe réellement sur les routes 24 heures sur 24, tout effort pour les améliorer repose sur l'obtention de données en temps réel - et peu de progrès sont réalisés dans la lutte contre le problème de la sécurité routière.Mais nous sommes aujourd'hui à une époque où cela ne doit plus être le cas. Figurant depuis très longtemps sur la feuille de route du secteur de la mobilité, les véhicules connectés sont sur nos routes et nous aident à mieux les comprendre.À l'heure actuelle, nous utilisons ces véhicules et leurs capteurs pour recueillir des données anonymisées et agrégées en temps réel, capturant de nombreuses informations : événements de freinage, état de la route, volume du trafic, vitesse du véhicule, etc. Nous nous retrouvons avec un énorme volume de données, et c'est là que l'IA entre en jeu - en traitant cette montagne d'informations brutes et en nous aidant à les transformer en informations exploitables.Et que pouvons-nous faire avec nos résultats ? Nous pouvons mettre en évidence quels sont les carrefours qui engendrent le plus de sinistralité, quelles sont les zones qui génèrent le plus fréquemment des embouteillages, et même permettre un entretien prédictif des routes pour faire gagner du temps, de l'argent et surtout des vies.Grâce aux données, nous pouvons mettre en lumière la réalité de nos routes pour que les collectivités locales et les autorités routières puissent mieux les visualiser, en les aidant à prendre des mesures de sécurité routière fondées sur des données fiables, recueillies à partir d'informations collectées en temps réel.Les données sont le nouveau pétrole, le moteur qui alimente les développements positifs sur nos routes et l'avenir de la planification des villes intelligentes.Construire la ville moderne de demainPour découvrir comment une ville peut reconstruire son infrastructure routière dans une démarche de sécurité, ne cherchez pas plus loin que la ville néerlandaise d'Alkmaar.Avec un tiers de la ville en cours de reconstruction, Alkmaar devient l'archétype du développement et de la mise en œuvre de nouvelles technologies d'aménagement urbain - un projet auquel Bridgestone Mobility Solutions est fière de participer.Si la visibilité des problèmes de circulation est l'une des principales raisons de leur persistance, Alkmaar prouve qu'avec des capteurs en temps réel et la collecte de données, nous pouvons non seulement voir ce qui se passe sur les routes de la ville en temps réel, mais aussi prédire ce qui va se passer. Alors que la planification urbaine consistait auparavant à examiner des cartes et le volume du trafic, à Alkmaar, il s'agit de comprendre les facteurs situationnels pour tous les usagers de la route.La contribution de Bridgestone Mobility Solutions à ces efforts consiste à utiliser les données de chaque véhicule de la ville pour capturer et observer le freinage en temps réel - en déterminant où, quand et pourquoi les usagers de la route freinent. Nous sommes en mesure d'observer ces données en temps réel, ce qui permet aux décideurs de comprendre immédiatement où se situent les risques en matière de sécurité.La puissance de la collaboration au service de la connaissance des donnéesAlkmaar n'est pas qu'une vitrine de la façon dont les données peuvent être utilisées pour reconstruire une ville - c'est aussi un excellent exemple de la raison pour laquelle des routes plus sûres nécessitent une collaboration entre les secteurs privé et public.Chez Bridgestone Mobility Solutions, nous travaillons avec plusieurs partenaires de premier plan, dont Microsoft et Analyze (par KBenP), aux côtés de la ville d'Alkmaar pour améliorer la sécurité routière et moderniser la ville pour l'avenir.Les données sont essentielles, mais Alkmaar montre qu'une approche progressive du partage des données permettra de dégager la plus grande valeur pour les villes futures et la société. Tribune Webfleet Par Raghunath Banerjee, Vice-Président des solutions de données et de l'innovation, Bridgestone Mobility Solutions.