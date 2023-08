Des évolutions inquiétantes des comportements des conducteurs sur l'autoroute en 2022

ont perdu la vie sur lesSi le réseau autoroutier reste le plus sûr, l'année 2022 a connuavec 57 décès de plus qu'en 2021 (plus 43%).Rapportée au trafic, l'année 2022 reste dans la tendance observée depuis vingt ans avec 1,6 accident par milliard de kilomètres parcourus et le nombre de tués est deux fois moins important qu'il y a vingt ans.Le réseau autoroutier restegrâce aux conditions de circulation.Le bilan sécurité 2022 montre aussi desEntre 2018 et 2022, la consommation d'alcool, de drogues et de médicaments au volant est la première cause d'accidents mortels (23%) devant la somnolence et la fatigue (18%), suivies par la présence de piétons (17%) puis la vitesse (16%) et les distracteurs (16%).Depuis la fin des restrictions sanitaires et le retour à des trafics d'avant crise, les statistiques observées sur autoroutes montrent une dégradation inquiétante du niveau de sécurité.L'année 2022 comptabilise(119 pour la même période de 2021 soit une hausse de 40%) et 188 tués contre 131 en 2021 (soit une hausse de 43%).Entre 2018 et 2022, le facteur « Alcool, drogues et médicaments » est la première cause d'accidents mortels (23%). Les jeunes conducteurs sont surreprésentés : 1 conducteur sur 2 à l'origine de ces accidents a moins de 35 ans. 60% de ces accidents surviennent la nuit et 42% se produisent le week-end. De plus, on constate qu'1 conducteur alcoolisé sur 2 présente une alcoolémie supérieure ou égale à 1,2 g/l de sang alors que la limite légale est 0,5 g/l de sang.Le facteur « Somnolence et fatigue » reste un facteur dangereux sur la période 2018-2022, il intervient dans 18% des accidents mortels. Le risque est particulièrement élevé entre 0 heure et 9 heures du matin avec 1 accident mortel sur 2. Le créneau 5 heures/8 heures concentre à lui seul 23% des accidents. Tous les conducteurs sont concernés.Sur les cinq dernières années, les facteurs « Alcool, drogues et médicaments » et « Somnolence et fatigue » sont présents dans 1 accident mortel sur 2.Le nombre d'accidents mortels impliquant des piétons reste élevé avec 17% des accidents mortels entre 2018 et 2022. Il s'agit de piétons sortant d'un véhicule en panne ou accidenté (65%), mais également de piétons provenant de l'extérieur et traversant les voies (22%). Pour la seule année 2022, le nombre d'accidents mortels impliquant des piétons est en forte augmentation avec 40 tués sur le réseau concédé.Le facteur « Vitesse excessive » concerne le plus souvent les accidents se produisant la nuit. On constate une certaine stabilité depuis 2007. Les conducteurs de moins de 35 ans sont à l'origine d'1 accident mortel sur 2 dû à une vitesse excessive.Le facteur « Inattention » intervient dans 16% des accidents mortels entre 2018 et 2022. L'utilisation des distracteurs au volant (smartphones, tablettes, GPS ...) est plus importante lors des déplacements domicile/travail. L'inattention au volant risque d'augmenter dans les prochaines années avec la multiplication des équipements embarqués et des services qu'ils proposent.Bilan sécurité 2022 ASFAchaque accident mortel survenu sur le réseau autoroutier concédé fait l'objet d'un travail d'enquête approfondi par les experts des sociétés d'autoroutes et de l'ASFA, en collaboration étroite avec le Cerema. A partir des relevés des sociétés d'autoroutes et des procès-verbaux établis par les forces de l'ordre, les résultats de cette analyse sont publiés dans un bilan tous les ans.Image par Qubes Pictures de Pixabay