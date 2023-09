Le grand SUV électrique Lexus RZ obtient cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP 2023

Le grand SUV électriqueobtient laà l'(New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole 2023.Le grand SUV électrique Lexus RZ de 2 105 kg a totalisé 87% pour la protection des adultes, 87% pour la protection des enfants, 84% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 81% dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.En 2023, le protocole de test de sécurité de l'Euro NCAP a été mis à jour pour inclure de nouveaux systèmes de détection de présence d'enfants, des spécifications pour la submersion des véhicules ainsi que les dernières technologies qui détectent et réagissent aux motocyclistes et aux usagers vulnérables de la route.L'obtention de la note cinq étoiles d'Euro NCAP en 2023 est plus exigeante avec le protocole de test mis à jour.La capacité du véhicule testé à protéger les occupants et les usagers vulnérables de la route en cas d'accident (sécurité passive), à prévenir ou à minimiser les conséquences d'un accident de la route (sécurité active) et des informations complètes sur le sauvetage après l'accident sont désormais essentielles pour atteindre un niveau élevé.L'organisme Euro NCAP souligne que : « Le Lexus RZ répond aux attentes d'Euro NCAP en offrant une bonne protection globale contre les collisions des passagers de différents âges et tailles. La voiture est également équipée des derniers systèmes anti-collision et dotée de plusieurs nouvelles innovations en matière de sécurité active. Le RZ est la première voiture récompensée par Euro NCAP pour la technologie de détection de la présence d'enfant dans le cadre des derniers critères de notation 2023 (...) Le système de détection de présence d'enfant avertit lorsqu'un enfant ou un nourrisson a pu être oublié dans la voiture et peut donc potentiellement sauver des vies par temps chaud. »Le Lexus RZ est le premier modèle électrique de Lexus issu d'uneLadédiée aux véhicules électriques apporte uneDessont utilisés dans la fabrication du Lexus RZ, avec des processus d'industrialisation permettant d'assurer une résistance élevée tout en réduisant le poids.Laest entièrement, sous le plancher de l'habitacle.La batterie haute tension. Ce positionnement contribue au centre de gravité bas de la voiture.Le Lexus RZ bénéficie deset d' assistance à la conduite Lexus Safety System plus, avec des fonctions améliorées, de nouvelles fonctionnalités et la capacité de détecter des risques d'accident dans davantage de scénarios de conduite.Parmi les avancées introduites sur le RZ, il y a le système d'aide à la conduite proactive avec assistance à la direction et un moniteur qui permet de détecter les signes de fatigue ou de distraction du conducteur.L'aide à la conduite proactive utilise la caméra avant pour déterminer l'angle d'un virage, actionnant ensuite la direction en conséquence.Grâce au module de communication de données (DCM) de la voiture, les systèmes de sécurité peuvent être mis à jour à distance, sans immobilisation du véhicule chez un concessionnaire.Le radar et la caméra utilisés par le système pré-collision (Pre-Collision System, PCS) du RZ peuvent reconnaître un éventail plus large de dangers. Cela comprend le risque de collision frontale avec le trafic venant de la gauche ou de la droite à une intersection. Le système est capable d'identifier les motos, ainsi que les cyclistes et les piétons de nuit. Grâce à la fonction de détection des intersections, il peut détecter les véhicules venant en sens inverse lors des virages, ainsi que les piétons traversant la rue.L'assistance d'urgence à la direction (Emergency Steering Assist) aide à conserver le RZ stable et dans sa voie de circulation lorsque le conducteur doit donner un coup de volant pour éviter une voiture garée, un piéton ou un autre obstacle sur le bord de la route. Le système inclut également l'Active Support, qui évite une collision en agissant en douceur sur le freinage et la direction.Le système pré-collision PCS intègre la suppression de l'accélération à basse vitesse (Low Speed Acceleration Suppression) qui intervient en cas d'utilisation soudaine et involontaire de l'accélérateur lors de la conduite à basse vitesse.Le régulateur de vitesse dynamique à radar (Dynamic Radar Cruise Control) permet au conducteur de régler la distance entre les véhicules et le niveau d'accélération.Le régulateur de vitesse dynamique à radar (Dynamic Radar Cruise Control, DRCC) intègre une large gamme de paramètres dans la gestion des distances inter-véhicules, de sorte que le conducteur a plus de liberté pour adapter les performances du système à ses préférences personnelles. L'activation est facilitée grâce à un simple interrupteur. La commande vocale permet de régler la vitesse et la distance par rapport au véhicule précédent.La réduction de la vitesse en courbe en fonction du rayon du virage garantit une vitesse appropriée pour une conduite en douceur dans les virages.Le système de prévention du dépassement régule la vitesse de la voiture pour éviter de dépasser involontairement un véhicule plus lent du mauvais côté sur une route à plusieurs voies.Le conducteur peut ajuster la vitesse de croisière pour se conformer aux changements de limitation de vitesse détectés par le système de lecture automatique des panneaux de circulation (RSA).L'alerte de franchissement de ligne (Lane Departure Alert) et le système de maintien dans la voie (Lane Tracing Assist) aident à maintenir la voiture centrée dans sa file. Le système réduit la charge de travail du conducteur et, si besoin, l'assiste dans son action sur la direction.L'alerte de franchissement de ligne (Line Departure Alert, LDA) reconnaît davantage d'objets, y compris le mobilier urbain comme les poteaux électriques, les bordures de trottoir et les glissières de sécurité. Elle peut également reconnaître lorsque le conducteur braque pour éviter une personne ou un véhicule stationné dans sa voie de circulation.La caméra haute performance utilisée par le système de maintien dans la voie (Lane Tracing Assist, LTA) distingue les marquages routiers. Lorsqu'ils sont masqués, dans une circulation dense, le système suit la trajectoire du véhicule qui précède. L'expansion du DNN (réseau neuronal profond) du système lui permet de reconnaître des objets en 3D. Il peut ajuster ses performances pour faire un écart approprié afin de s'écarter des véhicules circulant dans les voies adjacentes ou de travaux routiers, d'une manière qui semble naturelle au conducteur.L'assistance de changement de voie (Lane Change Assist, LCA) peut être utilisée lorsque le LTA de la voiture est activé. Lorsque le conducteur signale qu'il va changer de voie, le système s'assure de la sécurité de la manœuvre à l'aide du radar et de la caméra du PCS, calcule la trajectoire cible et fournit le contrôle de direction approprié. Une fois le changement de voie terminé, le LTA revient à son état de fonctionnement normal.Le système d'arrêt d'urgence (Emergency Driving Stop) ralentit le véhicule dans sa voie jusqu'à l'arrêt si le conducteur devient incapable d'actionner les commandes en raison d'un malaise soudain. Pendant ce temps, le système avertit les autres usagers de la route en activant les feux de détresse.Le Driver Monitor détecte des états inappropriés du conducteur, tels que la distraction, une mauvaise posture, les yeux fermés ou qui ne clignent pas, ou un mouvement de la tête loin de sa position habituelle.Le Driver Monitor utilise une caméra montée au-dessus du volant pour surveiller en permanence l'état du conducteur. S'il identifie que celui-ci a perdu sa concentration, il déclenche des alertes visuelles et sonores. Le dispositif est lié aux systèmes de sécurité active du RZ, de sorte que si le conducteur ne réagit pas, la voiture peut être arrêtée en douceur avec les feux de détresse activés (Emergency Driving Stop).L'assistance à la conduite proactive (Proactive Driving Assist) assiste discrètement et en douceur le conducteur, à basse vitesse en ville, grâce au contrôle de la distance entre le RZ et le véhicule qui le précède, et en fournissant une assistance à la direction et à la décélération en réponse aux dangers éventuels tels que les piétons, les cyclistes et les véhicules stationnés.L'assistance à la conduite proactive (Proactive Driving Assist) comprend l'assistance à l'anticipation des obstacles, l'assistance à la décélération et l'assistance à la direction. Elle fonctionne à des vitesses inférieures en ville. La caméra frontale du PCS scanne la zone située devant le RZ pour identifier des dangers tels que les piétons sur le point de traverser ou marchant le long de la route, les voitures en stationnement et les cyclistes. En cas de risque de collision, le système agit sur le freinage et la direction pour éviter l'obstacle, tout en maintenant le RZ dans sa voie de circulation.Les feux de route automatiques et adaptatifs assurent un réglage automatique des faisceaux des phares afin d'obtenir un éclairage optimal sans éblouir les autres usagers de la route.La lecture des panneaux de circulationLa lecture automatique des panneaux de circulation (RSA) est capable de reconnaître et d'afficher un large éventail de panneaux.Le limiteur de vitesse de la voiture peut être lié au RSA, réduisant la puissance du moteur et appliquant un freinage si nécessaire pour maintenir le RZ dans la limitation de vitesse en vigueur sur la route empruntée.L'alerte de circulation transversale arrière et la caméra de détection arrièreLe champ de vision du conducteur peut être réduit dans certains espaces confinés tels que des parkings. Le RZ utilise des sonars et des caméras qui peuvent détecter à la fois des objets statiques, et des piétons ou des véhicules circulant à basse vitesse derrière la voiture. Si un danger est repéré, un signal sonore retentit et une alerte apparaît sur l'écran multi-informations, indiquant la position du véhicule par rapport au danger.Le système d'ouverture des portes électronique e-latch du RZ est relié au moniteur d'angle mort de la voiture pour offrir la fonction Safe Exit Assist. Elle empêche l'ouverture de la porte si elle détecte des voitures ou des cyclistes s'approchant par l'arrière. Lexus estime que ce système peut aider à prévenir plus de 95 % des accidents causés par l'ouverture intempestive des portes.Le moniteur de vue panoramique (Panoramic View Monitor) utilise les quatre caméras et les 12 capteurs du RZ pour offrir au conducteur une vue à 360 degrés de l'environnement immédiat de la voiture et une vue aérienne recomposée. Les caméras dans les rétroviseurs extérieurs donnent une vue latérale pour aider à négocier les manœuvres dans les espaces étroits. Il existe également une possibilité de vue « à travers le plancher » pour vérifier l'état du sol sous la voiture et la position des roues. Une vue en virage fournit une image en diagonale pour faciliter les virages sur les routes étroites et éviter tout contact avec les bordures. Une vue en mouvement montre la voiture vue d'en haut en diagonale. Un système de nettoyage des caméras est activé automatiquement lorsque le lave-glace arrière est utilisé.Le Lexus RZ est équipé d'une, y compris un airbag central entre les sièges avant qui évite les chocs entre le conducteur et son passager en cas d'accident.Un airbag conducteur à deux niveaux est intégré dans le volant One Motion Grip ainsi que dans le volant traditionnel.La qualité d'absorption des chocs de la structure du RZ profite de la conception des renforts des portes et de la partie inférieure du pilier arrière. Les renforts contribuent à répartir l'énergie du choc sur chacun des piliers et des bas de caisse de la voiture, le renforcement du pilier arrière évite l'écrasement du passage de roue.Note globale: 5Protection des adultes: 87%Protection des enfants: 87%Protection des piétons: 84%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 81%