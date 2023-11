Les systèmes de retenue destinés aux femmes enceintes ne diminuent pas les contraintes

Le fait de s'attacher lorsque l'on est enceinte est un sujet récurrent étant donné que l'on présume (à tort) un risque élevé de blessures pour le fœtus avec les ceintures classiques.De nombreuses femmes enceintes ont recours à dessupposés réduire ce risque.En collaboration avec l'ADAC, le Touring Club Suisse a testé les systèmes de retenue pour femmes enceintes.Le test estpour les systèmes de retenue destinés aux femmes enceintes. Aucun des systèmes de retenue pour femmes enceintes n'a su se montrer convaincant lors du test du Touring Club Suisse.En cas d'accident, c'est avant tout la région pelvienne qui est exposée à des risques de blessure.Tous les adaptateurs que l'on trouve dans le commerce se fixent au niveau du trajet de la ceinture abdominale, mais leur conception varie.Dans le cadre du, le Touring Club Suisse a sélectionné: un adaptateur composé d'un coussin de siège fin qui s'attache au dossier avant à l'aide d'une sangle dotée de fermetures à cliquet en plastique ou aux points d'ancrage Isofix du véhicule à l'aide de deux mousquetons, un adaptateur avec crochets en plastique et un adaptateur avec crochets métalliques qui se fixe soit avec une sangle au siège conducteur, soit, pour la version à « sangle complémentaire », qui se met autour du coussin du siège conducteur où il est également fixé.Lors des crash-test s réalisés par l'ADAC,Et surtout,Avec ces adaptateurs, le bassin est moins bien enveloppé par la ceinture de sécurité et se retrouve moins bien maintenu. Les adaptateurs de ceinture ne permettent pas de diminuer les contraintes mesurées au niveau de la poitrine, de l'abdomen et du bassin. Au contraire, les contraintes sont supérieures aux valeurs obtenues avec une ceinture classique.Étant donné que les hanches des deux mannequins attachés avec les adaptateurs sont moins bien maintenues, les genoux percutent plus violemment le tableau de bord.Les éléments installés au niveau de l'entrejambe en plastique rigide et en métal s'accompagnent d'un risque de blessure accru pour la future mère.Dans leur publicité, certains fabricants indiquent que leur adaptateur de ceinture a fait l'objet de tests conformément au règlement no 16 de l'ONU. Ce règlement décrit l'homologation des ceintures de sécurité et des systèmes de retenue (généralement une combinaison siège, ceinture et airbag). Étant donné que les adaptateurs ne sont ni des ceintures de sécurité indépendantes, ni des systèmes de retenue à part entière, ces produits ne peuvent pas obtenir d'homologation en vertu du règlement de l'ONU.: Test du Touring Club Suisse