3 402 personnes auraient perdu la vie sur les routes de France en 2023

Selon les chiffres provisoires de l'Observatoire national interministériel de la(ONISR),auraient perdu la vie sur les routes de France (métropole et Outre-mer) en 2023.Les chiffres définitifs seront connus au printemps 2024.Selon les estimations de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), 3 170 personnes ont perdu la vie sur les routes de France métropolitaine en 2023 contre 3 267 en 2022 (en baisse de 3 %).C'est la première année depuis 1926 que le nombre de tués sur les routes de France métropolitaine est inférieur à 3 200 (hors années Covid).Baisse du nombre de blessés toutes gravités et baisse du nombre de blessés graves en 2023 comparé à 2022Le nombre total de blessés est estimé à 232 000, en diminution de 1,9 % par rapport à 2022.Le nombre de blessés graves est estimé à 16 000, en diminution de -0,7 % par rapport à 2022.Les occupants de véhicules de tourisme ont été 1 525 à trouver la mort sur les routes de l'hexagone (moins 40 tués soit moins 3 %) et 4 800 à être blessés gravement (stable par rapport à 2022). Depuis 2020, la part des automobilistes dans la mortalité routière n'est plus majoritaire (48 %).Les usagers de deux-roues motorisés (2RM) connaissent une baisse de leur mortalité par rapport à 2022, avec 707 tués (moins 11 tués soit moins 2 %) mais le nombre de blessés graves est stable (5 300). La baisse des décès est observée sur les voies en agglomération.Les cyclistes enregistrent une baisse de leur mortalité avec 226 tués (moins 19 tués soit moins 8 %). 2 500 cyclistes sont blessés gravement (en baisse de 5 %).Les utilisateurs d'EDPm subissent une augmentation de leur accidentalité : 42 trottinettistes ont perdu la vie en 2023 contre 35 en 2022. 640 trottinettistes sont blessés gravement, en hausse de 7 %.Les piétons ont été 440 à trouver la mort soit 48 de moins qu'en 2022 (moins 10 %). 2 000 piétons ont été blessés gravement, un chiffre stable par rapport à 2022.La part des hommes dans la mortalité routière reste au même niveau qu'en 2022 avec 77,9 %.75 % des blessés graves sont de sexe masculin en 2023, soit un ratio équivalent à celui de 2022.Le nombre de décès chez les adolescents de 14-17 ans augmente en 2023 (117 tués, soit plus 19 tués par rapport à 2022). Les seniors de 75 ans et plus connaissent également une hausse de la mortalité (507 tués, soit plus 11 tués par rapport à 2022).Les autres classes d'âge enregistrent une baisse de leur mortalité en 2023. En particulier, 502 jeunes adultes de 18-24 ans sont décédés, soit moins 47 tués par rapport à 2022 (moins 9 %), mais ce bilan reste élevé, rapporté à la population, avec 92 tués par million d'habitants de cette tranche d'âge.Le nombre de personnes tuées âgées de 65-74 ans est de 377, en baisse (moins 9 tués). 461 adultes de 25-34 ans sont décédés, un bilan stable par rapport à 2022, mais qui reste à un niveau élevé rapporté à la population (61 tués par million d'habitants de cette tranche d'âge).L'estimation des blessés graves en 2023 augmente par rapport à 2022 dans toutes les classes d'âge sauf chez les 0-13 ans (moins 8 %). La hausse concerne plus particulièrement les seniors, notamment les seniors de 75 ans et plus (plus 6 %).L'ensemble des réseaux routiers enregistre une baisse de la mortalité routière en 2023 :- sur les routes hors agglomération, 1 881 personnes sont décédées (moins 3 % par rapport à 2022) ;- en agglomération, 1 016 personnes sont décédées (moins 2 % par rapport à 2022) ;- sur les autoroutes, 273 personnes sont décédées (moins 7 % par rapport à 2022). La mortalité reste en hausse sur ce réseau de plus 4 % par rapport à 2019.En termes de blessés graves en comparaison avec 2022, leur nombre baisse légèrement hors agglomération (7 500 blessés graves estimés sur ce réseau routier soit moins 1 %). Avec 7 200 blessés graves estimés sur les routes en agglomération, le nombre de blessés graves reste stable. Sur autoroute, l'estimation des blessés graves s'établit à 1 100 soit une hausse de 2 %.Selon l'ONISR, 232 personnes sont décédées sur les routes ultramarines en 2023, contre 283 en 2022, soit 51 tués de moins (moins 18 %). 136 personnes sont décédées dans les départements d'outre-mer (DOM) et 96 dans les collectivités d'outre-mer (COM) et en Nouvelle-Calédonie.En 2023, les départements d'outre-mer comptent 61 tués sur la route par million d'habitants, ce chiffre est inférieur à la moyenne 2018-2022 (75 tués par million d'habitants) mais reste significativement plus élevé que celui de la France métropolitaine (48 tués par million d'habitants). Avec 158 tués par million d'habitants, le chiffre des collectivités ultra-marines est encore plus éloigné des résultats de la France métropolitaine.Les évolutions positives concernent la mortalité routière des jeunes adultes de 18-34 ans, en forte baisse avec 82 tués en 2023 contre 128 tués en 2022 et celle des usagers de deux-roues motorisés (73 tués contre 99 en 2022). Le non-port du casque est relevé dans un tiers des décès chez ces usagers. La mortalité des piétons est également en baisse (38 tués contre 49 en 2022) et s'établit au niveau de celle de 2010.La mortalité automobiliste, qui représente le tiers de la mortalité routière outre-mer, est en baisse avec 87 décès contre 101 en 2022. Le défaut de port de la ceinture de sécurité reste un enjeu majeur dans les outre-mer. Selon les territoires, entre 50 % et 76 % des automobilistes tués n'avaient pas attaché leur ceinture.A l'inverse, l'année 2023 dans les outre-mer enregistre une hausse de la mortalité des cyclistes (16 tués soit 3 de plus qu'en 2022), et des seniors de 65 ans et plus (36 tués en 2023 soit 4 de plus qu'en 2022).: ONISRPour se conformer aux normes des statistiques européennes, l'ONISR publie une série de données relatives aux blessés graves. Ces valeurs sont déterminées par une méthode, établie conjointement par l'Université Gustave Eiffel (UGE) et l'ONISR. Au-delà des blessés enregistrés par les forces de l'ordre, la méthode permet de prendre en compte l'ensemble des blessés pris en charge par les services hospitaliers, ce qui permet d'établir une vision beaucoup plus précise du nombre réel de blessés de la route.