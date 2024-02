La technologie de ceinture de sécurité intelligente ZF réduit les dommages liés aux accidents

La technologie de ceinture de sécurité intelligente ZF permet de mieux répartir les efforts de retenue pendant toute la durée de l'accident

Lecontribue àLe système de ceinture de sécurité, ZF Passive Safety Systems, permetLe(MSLL) est le principal garant de l'adaptabilité du système. Il contribue à réduire davantage les potentielles dommages causés par les accidents aux passagers.L'approche de cette technologie réside dans leset dans l'accroissement duLadevient un dispositif de sécurité flexible et contrôlable.Les systèmes de retenue actuels interviennent déjà à un stade très précoce des accidents.En cas d'accident inévitable, la ceinture se retend sur le corps avant le choc (pré-tension) pour en réduire le jeu et la détendre de manière contrôlée après l'impact afin de gérer le transfert de l'occupant vers l'airbag.Les systèmes sont basés aujourd'hui sur des mannequins d'essai représentatifs et standardisés.À l'avenir, les crash tests NCAP exigeront une protection individuelle renforcée de chacun des occupants du véhicule.« Les exigences en matière d'adaptabilité des systèmes de sécurité augmentent, tant au niveau des attentes des clients finaux que des critères de tests NCAP. Notre nouveau système de ceinture permet aux constructeurs automobiles de répondre plus facilement aux exigences de plus en plus élevées et il réduit spécifiquement les répercussions des accidents en s'adaptant encore davantage à chaque passager », déclare Rudolf Stark, directeur de la division Passive Safety Technology de ZF.Afin de réduire les forces agissant sur le corps en cas d'accident, de nombreux systèmes de ceintures de sécurité sont déjà équipés d'un Limiteur de Charge à deux Paliers (SSL). Il s'agit là d'un pas important vers l'adaptabilité.Pour offrir encore plus de flexibilité, ZF propose un tendeur de ceinture avec Limiteur d'effort adaptatif multi niveaux (MSLL). Il est conçu en plusieurs paliers et peut faire varier encore davantage les efforts de retenue sur toute la durée de l'accident.Le système permet de répondre individuellement aux personnes de différentes tailles et de contrôler les forces de la ceinture de manière appropriée.À l'avenir, la voie vers une plus grande variabilité des efforts exercés par les sangles de ceintures passera par l'enregistrement sensoriel des habitacles afin de reconnaître encore mieux quelles personnes sont assises à quel endroit et quelles forces doivent être exercées individuellement sur les ceintures en cas de collision grave ou mineure.Différentes sources seront utilisées: outre les caméras intérieures, qui détectent lorsque le conducteur utilise l'écran central de la main droite ou tourne la tête vers les occupants arrière, le système de ceinture de sécurité peut fournir des informations précieuses. Les capteurs de la ceinture peuvent mesurer la longueur de déroulement de la sangle et permettre ainsi de tirer des conclusions sur la circonférence du corps et donc sur la taille et le poids.En outre, il existe unet leursà l'extérieur du véhicule? de la caméra au radar.Pour le système de retenue interconnecté, il est important de savoir de quelle direction vient l'impact.De cette manière, le limiteur d'effort adaptatif multi niveaux (MSLL) peut offrir aux personnes légères et de petite taille une protection individuelle mieux adaptée en cas d'accidents modérés (avec des vitesses d'impact allant jusqu'à 35 km/h).C'est le cas, par exemple, des enfants assis à l'arrière.Les personnes âgées, qui présentent un risque de blessure plus élevé en raison d'une ossature plus fragile, liée à l'âge, peuvent également en bénéficier.Le système améliore potentiellement la sécurité des passagers de forte corpulence dans les accidents de surcharge (avec des vitesses d'impact supérieures à 56 km/h).Le système de prétensionneur de ceinture avec Limiteur d'effort adaptatif multi-niveaux (MSLL) ZF Passive Safety Systems permet aux constructeurs automobiles de répondre aux exigences renforcées de la feuille de route NCAP 2030.Le limiteur d'effort adaptatif multi-niveaux (MSLL - Multi-Stage Load Limiter) adapte la force de retenue de la ceinture à la stature et à la taille des occupants.