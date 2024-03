La technologie de sécurité connectée Volvo alerte les conducteurs en cas d'accident sur la voie

Vous conduisez sur une route de campagne sinueuse. Il est impossible de voir plus loin que la route devant vous. Soudain, votre véhicule Volvo vous avertit qu'un accident s'est produit sur la route. Alors que vous décélérez et prenez le virage suivant, vous apercevez une voiture accidentée sur votre voie. Grâce à l'avertissement, vous étiez préparé à réagir de manière proactive.Avec l'introduit une nouvelle fonction de sécurité connectée pionnière dans ses véhicules.Les voitures en cas d'accident sur la voie en utilisant les données en temps réel d'un centre de gestion du trafic. Cette fonction sera disponible dans les véhicules Volvo compatibles en Europe, à commencer par le Danemark.Dans le but d'aider les conducteurs à éviter les collisions et les embouteillages causés par un accident, la fonction l'alerte en cas d'accident est conçue pour déclencher une alerte instantanément lorsqu'un accident de la route survient à quelques centaines de mètres. Les données de localisation sont fournies par les autorités nationales en charge de la sécurité routière et les véhicules techniquement compatibles, à commencer par les autres véhicules Volvo.« Grâce à notre technologie révolutionnaire de sécurité connectée, notre alerte en cas d'accident sur la voie peut aider les conducteurs de Volvo à éviter les mauvaises surprises, tout en contribuant à rendre les routes plus sûres pour tous », indique Åsa Haglund, directrice du centre de sécurité de Volvo Cars. « Grâce à notre collaboration avec la Direction danoise des routes et d'autres partenaires de l'écosystème Data for Road Safety, nous pouvons introduire cette nouvelle fonctionnalité et continuer à ouvrir la voie en matière d'innovations dans le domaine de la sécurité. »La technologie de sécurité connectée de Volvo a été introduite en 2016. Elle utilise le cloud de Volvo, basé sur des données en temps réel. Elle permet aux véhicules Volvo de communiquer entre eux et d'alerter les autres conducteurs de conditions de route glissantes ou d'un danger à proximité. De la même manière, les conducteurs peuvent être avertis des accidents sur la voie.Volvo prévoit d'intégrer, à l'avenir, davantage de données de circulation partagées par d'autres partenaires de l'écosystème européen Data for Road Safety, y compris les centres nationaux de gestion du trafic d'autres pays et les véhicules d'autres marques.Volvo s'est engagée à partager les données de sécurité connectées pour que d'autres les intègrent dans des dispositifs de sécurité. L'intégration d'autres données de sécurité connectées suppose le partage des données anonymes sur les accidents de la route des autorités en charge de la sécurité routière.« Nous sommes heureux que Volvo Cars soit le premier constructeur automobile à utiliser notre nouveau flux de données en temps réel sur les accidents de la route », déclare Stine Bendsen, responsable du centre danois de gestion du trafic à la Direction danoise des routes. « Lorsqu'un conducteur est alerté rapidement d'un accident sur la voie, il a plus de temps pour ralentir et augmenter la distance qui le sépare de la voiture qui le précède. Cela permet de réduire le risque d'une nouvelle collision et de protéger les personnes chargées de dégager la route. »Dans le cadre du partage des données, seules les informations essentielles sont partagées avec d'autres véhicules et les données sont anonymisées pour garantir la confidentialité des données des conducteurs d'un véhicule Volvo.La fonction d'alerte en cas d'accident sur la voie est disponible au Danemark sur tous les modèles Volvo des séries 90, 60 et 40, à partir de l'année-modèle 2016. Elle sera bientôt disponible sur les mêmes modèles dans d'autres marchés européens.