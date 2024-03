La corrélation entre la puissance du moteur d'une voiture et les taux d'accidents est directe

Le risque d'accident augmente en fonction de la puissance du moteur du véhicule

Il est généralement conseillé auxde choisir une voiture peu coûteusepour leur permettre d'acquérir de l'expérience de la conduite et d'éviter les accidents de la route.Cependant, les véhicules puissants sont équipés de systèmes de freinage plus avancés et d'une meilleure tenue de route, les rendant plus faciles à conduire.L'entreprise de données automobiles carVertical, a mené une étude basée sur des données de vérification de l'historique des voitures d'occasion pour déterminer s'il existait une corrélation entre la puissance moyenne du moteur d'un véhicule et les taux d'accidents.Lesont été analysé.Dans tous les cas, les voitures dotées de moteurs plus puissants étaient plus susceptibles d'être impliquées dans des accidents de la route.Chez Volkswagen , 42,6 % des véhicules avec des moteurs allant jusqu'à 136 chevaux étaient endommagés, comparativement à 48,9 % avec des moteurs de 407 à 544 chevaux. BMW s'est démarquée parmi toutes les marques de véhicules analysés dans la recherche : 60,3 % des voitures avec des moteurs jusqu'à 134 chevaux étaient endommagées, tandis que 68,6 % des véhicules ayant des moteurs de plus de 544 chevaux ont subi des dommages.Une voiture Renault sur trois (36,3 %) avec les moteurs les moins puissants a subi un accident mineur ou majeur. Les chiffres de dommages sont plus élevés pour les voitures ayant sous le capot des moteurs de 271 à 408 chevaux (39,7 %). Toyota est l'une des marques automobiles dont les taux de dommages fluctuent légèrement en fonction de la puissance du moteur : 36 % des modèles Toyota avec les moteurs les moins puissants étaient endommagés, comparativement à 39,5 % des voitures avec des moteurs de 272 à 408 chevaux. Toyota, comme certaines marques de véhicules, n'a pas de modèles avec des moteurs de plus de 544 chevaux, ce qui aurait pu entraîner des taux de dommages plus élevés dans la recherche.Il en va de même pour Citroën : 37,1 % des voitures accidentées ont des moteurs peu puissants, et 38,2% ont des moteurs allant de 135 à 271 chevaux.33,4 % des voitures Peugeot avec un moteur allant jusqu'à 135 chevaux enregistrent des dommages, et 37 % avec des moteurs de 271 à 407 chevaux."Alors que tous les véhicules doivent respecter les règles de circulation, il semble que les voitures plus puissantes ignorent les limites de vitesse et que leurs conducteurs prennent des risques plus élevés. Dans l'étude que nous avons menée, nous n'avons trouvé aucun fabricant de voitures dont les modèles avec des moteurs peu puissants étaient plus susceptibles d'être impliqués dans des accidents que leurs modèles plus puissants", déclare Matas Buzelis, expert automobile et responsable des communications chez carVertical.: carVerticalImage by Clker-Free-Vector-Images from Pixabay