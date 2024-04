Le SUV de taille intermédiaire Honda CR-V obtient quatre étoiles sur cinq possibles aux crash-tests Euro NCAP 2024

Leobtientsur cinq possibles à l'(New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole en vigueur depuis 2023.Le SUV de taille intermédiaire Honda CR-V de 1 813 kg a totalisé 85% pour la protection des adultes, 86% pour la protection des enfants, 76% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 67% dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.En 2023, le protocole de test de sécurité de l'Euro NCAP a été mis à jour pour inclure de nouveaux systèmes de détection de présence d'enfants, des spécifications pour la submersion des véhicules ainsi que les dernières technologies qui détectent et réagissent aux motocyclistes et aux usagers vulnérables de la route.L'obtention de la note cinq étoiles d'Euro NCAP depuis 2023 est plus exigeante avec le protocole de test mis à jour.La capacité du véhicule testé à protéger les occupants et les usagers vulnérables de la route en cas d'accident (sécurité passive), à prévenir ou à minimiser les conséquences d'un accident de la route (sécurité active) et des informations complètes sur le sauvetage après l'accident sont désormais essentielles pour atteindre un niveau élevé.Equipé du Pack Sécurité Honda Sensing, le CR-V est crédité de cinq étoiles.La plateforme solide et rigide fournit la base des performances en matière de sécurité. Elle incorpore des composantes structurelles afin d'offrir une protection accrue en cas de collision frontale, arrière et latérale.La raideur accrue est le résultat de l'application d'élément de renforcement sur le montant B et à la base du montant C pour augmenter la rigidité autour des ouvertures de la voiture Des adhésifs structurants optimisent les niveaux de rigidité de l'ensemble.Le CR-V hybride rechargeable (e:PHEV) est équipé d'une traverse de plancher supplémentaire pour mieux protéger l'UPI et les passagers lors d'impacts latéraux.Le CR-V dispose de onze airbags, dont un airbag frontal central pour empêcher les chocs entre le conducteur et le passager avant, ainsi qu'un airbag au niveau du genou pour le conducteur et le passager avant.Le SUV CR-V embarque les dernières technologies d' assistance à la conduite et de sécurité passive pour offrir une fiabilité, une dynamique et un confort de premier ordre.La suite de fonctionnalités Honda Sensing est dotée d'une caméra orientée vers l'avant avec un champ de 100°, d'un radar à ondes millimétriques et de radars aux quatre coins du véhicule pour offrir une vision à 360°.La reconnaissance d'objets par l'image, via la caméra frontale actualisée du CR-V, et la détection d'objets par radar, permettent à la voiture d'identifier les marquages au sol, les bas-côtés, les motards, les cyclistes et d'autres véhicules.Le CR-V est équipé du dernier système omnidirectionnel de sécurité et d'assistance à la conduite de la marque "Honda Sensing 360", qui élimine les angles morts autour du véhicule et contribue à éviter les collisions en réduisant la charge du conducteur.L'avertissement de circulation transversale avant réduit le risque de collision frontale dans les intersections à faible visibilité. Le système prévient le conducteur de la présence de véhicules à gauche et à droite lorsqu'il redémarre après un stop ou roule à faible vitesse.Le système de reconnaissance des panneaux de signalisation détecte et reconnaît les panneaux et les affiche sur le tableau de bord derrière le volant, ainsi que sur l'écran tête haute, fonctionnant de concert avec le régulateur de vitesse adaptatif (ACC - Adaptive Cruise Control) pour offrir un ajustement de la vitesse sur la simple pression d'un bouton en fonction des limitations de vitesse. Le système peut également informer le conducteur au préalable de la présence de panneaux, tels qu'un « stop », pour lui permettre d'anticiper les croisements le plus tôt possible.Le régulateur de vitesse adaptatif (ACC - Adaptive Cruise Control) a été réactualisé et fonctionne désormais avec le clignotant pour initier l'accélération lors des dépassements, afin de faciliter le processus pour le conducteur. Le système offre également une fonctionnalité de suivi à basse vitesse ainsi que l'ajustement de la vitesse en virage selon l'inclinaison et la courbe de la chaussée, pour permettre au CR-V de maintenir une vitesse constante en descente.Le système d'atténuation des collisions en cas de changement de voie offre une assistance pendant les changements de voie pour éviter des collisions si un véhicule approche par l'arrière ou se trouve dans la voie de circulation parallèle, alertant le conducteur au moyen d'un avertissement sonore.Le système de freinage pour la prévention des collisions entre en action s'il détermine qu'une collision avec un véhicule détecté à l'avant est inévitable. Le système émet un avertissement sonore et, si nécessaire, les freins sont automatiquement appliqués.L'assistance à la conduite dans les embouteillages réduit la charge de travail du conducteur dans une circulation dense à basse vitesse en contribuant à maintenir le véhicule dans sa voie, dès 0 km/h. Lorsque la circulation se fluidifie, le système passe automatiquement au mode d'assistance au maintien dans la voie de circulation.L'assistance active au changement de voie se déclenche dès que le clignotant est activé. Lorsque le conducteur appuie sur le clignotant, le système de radar s'assure que la voie parallèle est libre avant que le véhicule initie le changement de file.Le Parking Pilot offre une assistance supplémentaire au conducteur en détectant les espaces de stationnement disponibles et en mettant en évidence sur les écrans du système d'infodivertissement une position adéquate pour débuter la séquence de stationnement assisté. Les conducteurs peuvent simplement sélectionner l'espace de stationnement, puis la caméra et les capteurs effectuent un repérage de l'environnement avant de contrôler automatiquement l'accélérateur, le frein, la direction et les changements de vitesse pour entrer et sortir de l'espace. Le système peut être activé en trois étapes rapides au moyen d'un interrupteur dédié et d'une pression de l'écran.Note globale: 4Protection des adultes: 85%Protection des enfants: 86%Protection des piétons: 76%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 67%Note globale: 5Protection des adultes: 85%Protection des enfants: 86%Protection des piétons: 80%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 79%