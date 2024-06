Le SUV compact Volkswagen Tiguan obtient cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP 2024

Leobtient la note maximale de(New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole en vigueur depuis 2023.Le SUV compact Volkswagen Tiguan de 1 677 kg a totalisé 83% pour la protection des adultes, 88% pour la protection des enfants, 84% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 78% dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.La dernière catégorie « Aide à la sécurité » juge les performances des systèmes d'aide à la conduite fournis de série.En 2023, le protocole de test de sécurité de l'Euro NCAP a été mis à jour pour inclure de nouveaux systèmes de détection de présence d'enfants, des spécifications pour la submersion des véhicules ainsi que les dernières technologies qui détectent et réagissent aux motocyclistes et aux usagers vulnérables de la route.L'obtention de la note cinq étoiles d'Euro NCAP depuis 2023 est plus exigeante avec le protocole de test mis à jour.La capacité du véhicule testé à protéger les occupants et les usagers vulnérables de la route en cas d'accident (sécurité passive), à prévenir ou à minimiser les conséquences d'un accident de la route (sécurité active) et des informations complètes sur le sauvetage après l'accident sont désormais essentielles pour atteindre un niveau élevé.Le Tiguan a fait montre d'excellentes performances en matière de protection contre les chocs et de technologies de prévention des accidents.La troisième génération du modèle Volkswagen s'est particulièrement illustrée dans la catégorieLa version d'entrée de gamme du Tiguan est dotée d'une vaste gamme de systèmes d'assistance à l'instar du système de sortie sécurisée des occupants.La version d'entrée de gamme du Tiguan est dotée de série des(liste non exhaustive des équipements en Allemagne) :Assistant de changement de direction et assistant de prévention de collisionSystème de surveillance de l'attention du conducteur et détecteur de fatigueAirbags pour conducteur et passager à l'avant (avec désactivation de l'airbag du passager avant), airbags de tête et latéraux à l'avant et l'arrière, airbag centralSystème de sortie de place de stationnementSystème de sortie sécurisée des occupantsSystème d'assistance de démarrage en côteSystème d'assistance aux manœuvres de stationnement (signaux d'avertissement en cas d'obstacles à l'avant et à l'arrière)Compatibilité à la norme i-Size (norme de sécurité pour les sièges auto des enfants)Système d'assistance d'intersectionSystème de freinage d'urgence (Front Assist) avec détection des piétons et des cyclistesService d'appel d'urgenceCaméra de recul (Rear View)Système d'assistance de maintien dans la voie (Lane Assist)Système d'assistance de changement de voie (Side Assist)Système de détection de présence d'enfants à bordReconnaissance dynamique des panneaux de signalisationTechnologie de communication Car2XLa protection des passagers à l'arrière est optimisée par la présence d'airbags latéraux pour les sièges extérieurs. Cet équipement est fourni de série sur le Tiguan.Pour les familles avec enfants, le système de sortie sécurisée des occupants (de série) est utile au quotidien. Dans les limites du système, l'assistant permet d'avertir les occupants du véhicule à l'arrêt qu'un usager de la route s'approche (vélo, trottinette électrique, moto, etc.) avant qu'une poignée de porte ne soit actionnée. En cas de détection d'un autre usager de la route derrière la voiture , le système avertit les occupants à l'aide de signaux visuels et sonores.Note globale: 5Protection des adultes: 83%Protection des enfants: 88%Protection des piétons: 84%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 78%