La routière Volkswagen Passat obtient cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP 2024

Laobtient laà l'(New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole en vigueur depuis 2023.La routière Volkswagen Passat a totalisé 93% pour la protection des adultes, 87% pour la protection des enfants, 82% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 80% dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.En 2023, le protocole de test de sécurité de l'Euro NCAP a été mis à jour pour inclure de nouveaux systèmes de détection de présence d'enfants, des spécifications pour la submersion des véhicules ainsi que les dernières technologies qui détectent et réagissent aux motocyclistes et aux usagers vulnérables de la route.L'obtention de la note cinq étoiles d'Euro NCAP depuis 2023 est plus exigeante avec le protocole de test mis à jour.La capacité du véhicule testé à protéger les occupants et les usagers vulnérables de la route en cas d'accident (sécurité passive), à prévenir ou à minimiser les conséquences d'un accident de la route (sécurité active) et des informations complètes sur le sauvetage après l'accident sont désormais essentielles pour atteindre un niveau élevé.La Passat de neuvième génération est conçue sur la base de la plateforme modulaire transversale MQB evo.Les occupants de la Volkswagen Passat sont protégés par une structure de caisse optimisée, un système intégré de ceintures de sécurité et d'airbags ainsi que des systèmes d' assistance à la conduite La forme du capot moteur et du bouclier avant de la Passat de huitième génération ont été adaptées pour limiter les risques de blessures en cas de collision avec des piétons.La Passat dispose également de série d'airbags frontaux conducteur et passager avant, d'airbags rideaux à l'avant et à l'arrière et d'airbags latéraux.Les appuie-têtes limitent le risque de « coup du lapin » en cas de choc arrière.Le comportement routier de la Volkswagen Passat est sûr.La visibilité avant est bonne.La Volkswagen Passat propose une pléiade de systèmes d'aide à la conduite.Aperçu des aides à la conduite de la Passat:• Fonction de freinage d'urgence au braquage et assistant d'évitement• Assistant aux manœuvres avec remorque Trailer Assist• Régulateur de distance (ACC)• Assistant de démarrage en côte• Système d'aide au stationnement (signaux d'avertissement en casd'obstacles situés devant ou derrière le véhicule)• Programme électronique de stabilisation avec contre-braquage assisté, ABS, ASR, EDS, MSR et stabilisation de la remorque• Assistant de conduite Travel Assist• Limiteur de vitesse• Détecteur de fatigue• Assistance au freinage d'urgence « Front Assist » avec détection des piétons et cyclistes• Assistant aux manœuvres de stationnement « Park Assist Plus »• Assistant aux manœuvres de stationnement Park Assist Pro• Fonction mémoire de l'assistant de stationnement• Système de protection proactive des occupants• Caméra de recul « Rear View »• Assistant de maintien de voie « Lane Assist »• Assistant de changement de voie « Side Assist » avec assistant de sortie de stationnement et avertissement d'ouverture de porte• Système de vision périmétrique « Area View » incluant caméra de recul « Rear View »• Système de détection de la signalisation routièreNote globale: 5Protection des adultes: 93%Protection des enfants: 87%Protection des piétons: 82%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 80%