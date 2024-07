Le SUV coupé compact BMW X2 crédité de cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP

Leest considéré comme uneen termes de spécifications touchant à la sécurité active et passive.A ce titre, le SUV coupé compact BMW X2 estque le SUV compact BMW X1 Le SUV compact BMW X1 a obtenu la note maximale de 5 étoiles à l'Euro NCAP (New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole 2020-2022.Le SUV compact BMW X1 a totalisé 86% pour la protection des adultes, 89% pour la protection des enfants, 76% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 92% dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.Le SUV coupé compact BMW X2 est crédité de 85% pour la protection des adultes, 88% pour la protection des enfants, 76% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 92% dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.Le concept de sécurité intégré de BMW comprend, outre des structures porteuses hautement résistantes et des trajectoires de déformation conçues avec précision, une combinaison spécifique au modèle de systèmes de retenue coordonnés avec précision.Le SUV BMW X1 est équipé de série d'un airbag central entre les sièges conducteur et passager avant. L'airbag central réduit le risque de blessure pour le conducteur et le passager avant en cas de choc latéral.Lors de différents tests de collision, le système de sécurité intégré a prouvé qu'il garantissait un niveau élevé de protection contre les blessures à tout moment, quelles que soient la taille et la position assise des occupants. Tant à l'avant qu'à l'arrière, les appui-têtes et les sièges protègent efficacement contre les blessures cervicales qui peuvent être déclenchées par une collision arrière, selon Euro NCAP. De plus, les experts du test ont mis en avant l'équipement de série du modèle avec l'appel d'urgence intelligent et le système de freinage d'urgence pour éviter les collisions secondaires.Afin de réduire le risque de blessure pour les piétons et les cyclistes, le modèle est équipé d'un capot moteur actif. En cas de choc, le capot est soulevé au moyen d'actionneurs pyrotechniques pour créer un espace de déformation supplémentaire entre eux et les composants durs situés en dessous. Le système s'est révélé fiable et efficace à différentes vitesses lors du test de sécurité Euro NCAP.L'avertisseur de collision frontale avec fonction de freinage apporte un plus en matière de sécurité dans le trafic urbain. Il peut détecter les piétons et les cyclistes qui s'approchent parallèlement à la voie de circulation par l'arrière ou par l'avant lors d'un virage à droite, ce qui permet d'éviter efficacement une collision avec des usagers de la route vulnérables. En outre, le système avertit de la présence de circulation en sens inverse lors d'un virage à gauche.Le SUV compact BMW propose des équipements sécurité de pointe.Le progrès technologique par rapport au modèle précédent se traduit également par une diversité accrue des systèmes utilisables dans la BMW X1 pour la conduite.Le régulateur de vitesse avec fonction de freinage et l'alerte de collision frontale, dont les fonctions incluent la détection de la circulation en sens inverse lors d'un virage à gauche ainsi que des piétons ou des cyclistes lors d'un virage à droite, sont de série.L'assistant de direction et de suivi de voie, le régulateur de vitesse actif avec fonction Stop & Go, le guidage actif de navigation, l'alerte de sortie de véhicule, le BMW Head-Up Display ainsi que les fonctions Surround View, Remote 3D View, BMW Drive Recorder et Remote Theft Recorder sont disponibles en option.La dotation d'équipements de sécurité standard comprend :• Active Guard:- Avertissement de franchissement de ligne avec impulsion sur la direction (> 70 km/h)- Avertisseur de collision frontale avec intervention de freinage (3-210 km/h)- Avertisseur de présence d'un véhicule lors d'un changement de direction vers la gauche avec action sur les freins (3-35 km/h)- Avertisseur d'intersection (détection risque collision latérale 3-85 km/h)- Avertisseur présence piéton/cycliste lors d'un virage en intersection (3-35 km/h)- Assistance de limitation de vitesse avec informations de limite de vitesse- Assistance d'évitement en cas de risque de collision frontale, 30-160 km/h• Airbag passager désactivable via la clé• Airbags frontaux et latéraux pour conducteur et passager avant, airbags de tête à l'avant et aux places latérales arrière, airbag entre les 2 sièges avant en cas de collision latérale• Appel d'Urgence Intelligent• Capteurs d'impact : activation de l'airbag, des feux de détresse, de l'éclairage intérieur, déverrouillage des portes et activation de la batterie de sécurité.• Ceintures de sécurité 3 points à toutes les places• Contrôle de stabilité dynamique avec dotation élargie• Écrous de roues antivol• Feux de sortie de porte avant (porte ouverte)• Services Après-vente connectés BMW Teleservices (durée de vie de la voiture Note globale: 5Protection des adultes: 85%Protection des enfants: 88%Protection des piétons: 76%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 92%