Le grand SUV sept places Mazda CX 80 obtient cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP 2024

Leobtient cinq étoiles à l' Euro NCAP (New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole en vigueur depuis 2023.Le grand SUV sept places Mazda CX 80 de 2 206 kg a totalisé 92% pour la protection des adultes, 88% pour la protection des enfants, 84% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 79% dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.Le Mazda CX-80 doit son score de 92 % en matière de protection des occupants adultes à ses performances aux essais de chocs latéraux et arrière, et à son niveau de protection constaté lors du test d'impact contre une barrière rigide pleine longueur. Aussi bien lors du choc latéral contre une barrière que lors du choc contre un poteau, toutes les parties les plus exposées du corps des occupants ont bénéficié d'une bonne protection, permettant ainsi au CX 80 d'obtenir le score maximal dans cette partie de l'évaluation.Dans la catégorie Protection des occupants enfants, le SUV sept places de Mazda a totalisé le maximum de points possible aux essais de chocs frontaux et latéraux réalisés avec des mannequins d'enfants de 6 et 10 ans. Il a également fait le plein de points lors du contrôle de l'installation de ses systèmes de retenue pour enfants, obtenant un score combiné de 88 %.Dans le domaine de la protection des usagers vulnérables de la route, le CX-80 a réalisé un score de 84 %. Son système de freinage d'urgence autonome (AEB) a fait preuve d'une bonne réactivité face aux piétons, tant à l'avant qu'à l'arrière du véhicule, et s'est également avéré performant dans ses réactions vis-à-vis des cyclistes, tout en offrant une bonne protection contre le « car dooring » (emportiérage), c'est à dire l'ouverture inopinée d'une porte du véhicule au passage d'un cycliste venant de l'arrière.Le score de 79 % obtenu par le CX-80 dans la catégorie Aide à la sécurité est à mettre au crédit de ses technologies de sécurité et d' aide à la conduite i-Activsense.Il a également décroché la note maximale dans la catégorie Aide au maintien de voie grâce à ses systèmes de maintien de trajectoire avancé et de maintien dans la file et aux performances de son interface à commandes multiples. Son système de freinage automatique d'urgence entre véhicules (AEB Car-to-Car) s'est également vu attribuer une note élevée dans de nombreuses situations de conduite telles que l'approche d'autres véhicules, et le franchissement à une intersection de la voie d'un véhicule circulant en sens inverse.Le CX-80 doit également ses cinq étoiles à sa dynamique de conduite et à l'architecture évolutive multisolutions Skyactiv de Mazda sur laquelle repose sa configuration mécanique (moteur en position longitudinale et transmission aux roues arrière). Sa transmission intégrale avec répartition supérieure du couple à l'arrière permet de concilier la stabilité et la motricité d'un véhicule 4x4 à la neutralité en virage d'un véhicule à propulsion. Doté de trois rangées de sièges, le CX-80 est le modèle le plus spacieux de la gamme européenne de Mazda.En 2023, le protocole de test de sécurité de l'Euro NCAP a été mis à jour pour inclure de nouveaux systèmes de détection de présence d'enfants, des spécifications pour la submersion des véhicules ainsi que les dernières technologies qui détectent et réagissent aux motocyclistes et aux usagers vulnérables de la route.L'obtention de la note cinq étoiles d'Euro NCAP depuis 2023 est plus exigeante avec le protocole de test mis à jour.La capacité du véhicule testé à protéger les occupants et les usagers vulnérables de la route en cas d'accident (sécurité passive), à prévenir ou à minimiser les conséquences d'un accident de la route (sécurité active) et des informations complètes sur le sauvetage après l'accident sont désormais essentielles pour atteindre un niveau élevé.Note globale: 5Protection des adultes: 92%Protection des enfants: 88%Protection des piétons: 84%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 79%