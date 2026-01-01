Les données et images issues des systèmes d'assistance en conditions réelles de circulation améliorent la sécurité sur les routes

L'apprentissage par la donnée des systèmes d'assistance en conditions réelles de circulation
augmente la sécurité sur les routes
Les véhicules du Groupe Volkswagen
participent à l'amélioration de la sécurité routière
via les données et images issues des systèmes d'assistance. Les véhicules utilisent des données anonymisées pour générer des cartes haute résolution
, ce qui permet le maintien dans la file sur des routes sans marqueurs au sol. L'exploitation des données permet également d'effectuer des recommandations sur la conduite ou d'émettre des alertes, qui peuvent être affinées par les conditions météorologiques locales.
Afin de poursuivre sur la voie de l'optimisation des systèmes d'assistances à la conduite
, les ingénieurs du Groupe Volkswagen souhaitent utiliser les données issues des conditions réelles de circulation. Ces dernières sont significativement plus concrètes que les tests ou simulations réalisés avec des prototypes.
Le but est de fournir des assistances perçues comme plus efficientes par le conducteur qui sera davantage amené à les activer.
Les systèmes d'aides à la conduite
actifs n'améliorent pas uniquement la sécurité pour les conducteurs
, mais également celle de tous les usagers de la route.
Un partage de données limité à certaines situations spécifiques.
Dans le cadre de leurs travaux, les ingénieurs du Groupe Volkswagen se focalisent sur des scénarios spécifiques comme des situations de conduite incluant des cyclistes ou des piétons, une intersection à proximité d'une école primaire ou des parkings de supermarchés encombrés ou complexes où les systèmes d'assistance sont particulièrement utiles.
La transmission de données
peut être activée par l'assistant de freinage d'urgence, un freinage volontaire jusqu'à l'arrêt ou encore des manœuvres soudaines d'évitement. Certaines données et images issues de capteurs mis en fonction dans ces situations sont particulièrement utiles. Elles incluent des images caméras de l'environnement
immédiat du véhicule, des remontées des capteurs, ainsi que la direction, la vitesse de circulation ou l'angle du volant. Des informations sur la météorologie, la visibilité, et les conditions d'éclairage jouent également un rôle important.
Prenons l'exemple d'un cas concret : le véhicule doit pouvoir analyser les mouvements des piétons sur les intersections ou trottoirs de la manière la plus précise possible. Si la caméra détecte des piétons circulant sur la rue (par exemple des enfants qui jouent), le véhicule peut de manière proactive mettre sous pression le circuit de freinage. Ceci afin de rendre le freinage préventif et plus rapide dans une situation d'urgence.
Il n'y a pas de transmission continue de données dans ce cas d'usage.
Le consentement du conducteur est un prérequis pour le transfert et l'exploitation des données. Le consentement peut être donné via de multiples canaux et déployé individuellement par chacune des marques, comme une option dans le profil client. Le consentement peut être révoqué à tout moment.
Le partage de données peut inclure des piétons et des cyclistes.
La collecte et la transmission de données peut inclure des véhicules tiers ou des usagers de la route comme les piétons et les cyclistes à proximité immédiate. Cela est essentiel dans la mesure où les systèmes basés sur une caméra doivent visuellement classifier les objets et personnes de manière précise, afin de traiter correctement des situations complexes de trafic, quand bien même les conditions sont exigeantes. Les règlementations nationales et européennes sur la protection des données personnelles seraient strictement respectées, selon le Groupe Volkswagen. L'information individuelle des autres usagers de la route n'est pas pertinente dans ce cadre.
Pour que ces améliorations puissent être mise en place, le consentement des conducteurs est requis conformément aux législations nationales et européennes en matière de protection des données personnelles.
Les parties prenantes sur le marché français pourront prendre connaissance des conditions d'enregistrement et demander plus d'informations sur le respect de la vie privée sur les sites internet des différentes marques du Groupe Volkswagen (Volkswagen, Cupra, Skoda
, Audi
et Porsche
) à partir du 16 janvier 2026.
L»utilisation des données et images issues des véhicules en conditions réelles de circulation des systèmes d»assistance a été préalablement menée en Allemagne.
Le but est d'optimiser continuellement les systèmes d'assistance et les fonctions de conduite autonome
en exploitant les données en conditions réelles de circulation. L'optimisation continue des fonctionnalités augmente le confort de conduite et participe positivement à renforcer la sécurité routière. Les véhicules bénéficient de ces améliorations au travers des mises à jour.