Le SUV compact électrique Skoda Elroq obtient cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP 2025

obtient quatre étoiles sur cinq possibles à l'Euro NCAP
(New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test
s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole en vigueur depuis 2023.
Le SUV compact électrique Skoda Elroq
de 2 138 kg a totalisé 90% pour la protection des adultes, 87% pour la protection des enfants, 77% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 78% dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.
Dans la catégorie « Protection des occupants adultes », première des quatre catégories évaluées, le Skoda
Elroq a obtenu un score de 90 %, bien au-dessus des 80 % requis pour obtenir 5 étoiles. L'évaluation comprend quatre séries de collision : un choc frontal à 50 km/h contre une barrière déformable mobile, un autre à 50 km/h contre un mur rigide, un test latéral à 60 km/h contre une barrière mobile et un autre à 32 km/h contre un poteau. L'évaluation tient également compte de la protection contre le coup du lapin en cas de collision arrière et des systèmes de sécurité post-collision, tels que le freinage multi collision et l'abaissement automatique des vitres, vérifié lors des essais
d'immersion.
Dans la catégorie « Protection des occupants enfants », le Skoda Elroq a obtenu un score de 87 %. Lors des essais de collision frontale et latérale, les mannequins représentant des enfants ont enregistré des niveaux de contrainte très faibles, ce qui vaut au modèle un résultat entièrement vert dans cette catégorie. Le Skoda Elroq a également obtenu le maximum de points pour sa facilité d'installation et sa compatibilité avec une large gamme de sièges enfants disponibles sur le marché.
Dans la troisième catégorie, « Protection des usagers vulnérables de la route », couvrant les piétons, les cyclistes et les motocyclistes, le Skoda Elroq a obtenu un score de 77 %. Cette catégorie évalue la capacité du véhicule à prévenir les accidents grâce à des systèmes de capteurs avancés. Les tests reproduisent une série de scénarios réels, de jour comme de nuit comme : la traversée de piétons ou de cyclistes, leur déplacement dans le même sens de circulation, ou encore leur détection lors d'un virage ou d'une marche arrière. Une autre nouvelle fonctionnalité clé est l'assistance lors de l'ouverture des portes, qui avertit les passagers lorsqu'ils s'apprêtent à sortir si un cycliste ou un motocycliste arrive par l'arrière. Lorsqu'une collision est inévitable, des tests d'impact mesurent les blessures potentielles à l'aide d'impacts simulant la tête d'un enfant et d'un adulte, la partie supérieure de la jambe ou la jambe entière.
Dans la catégorie « Assistance à la sécurité », qui évalue les systèmes d'aide à la conduite
, le Skoda Elroq a obtenu un score de 78 %. Ce domaine couvre la capacité du véhicule à éviter les collisions avec d'autres véhicules dans divers scénarios, ainsi que son efficacité dans l'assistance au maintien dans la voie, où le Skoda Elroq a obtenu le nombre maximal de points.
En 2023, le protocole de test de sécurité de l'Euro NCAP a été mis à jour pour inclure de nouveaux systèmes de détection de présence d'enfants, des spécifications pour la submersion des véhicules ainsi que les dernières technologies qui détectent et réagissent aux motocyclistes et aux usagers vulnérables de la route.
L'obtention de la note
cinq étoiles d'Euro NCAP depuis 2023 est plus exigeante avec le protocole de test mis à jour.
La capacité du véhicule testé à protéger les occupants et les usagers vulnérables de la route en cas d'accident (sécurité passive), à prévenir ou à minimiser les conséquences d'un accident de la route (sécurité active) et des informations complètes sur le sauvetage après l'accident sont désormais essentielles pour atteindre un niveau élevé.
L'Euro NCAP est un consortium regroupant les ministères des transports, les clubs automobiles
, les associations d'assureurs et les instituts de recherche de dix pays européens. Créé en 1997, il réalise des tests de sécurité sur les modèles actuels et évalue la protection des occupants adultes et enfants, la protection des usagers vulnérables de la route et les systèmes de sécurité active. Les évaluations sont basées sur l'équipement de sécurité minimum installé dans les véhicules vendus dans l'UE27, au Royaume-Uni et en Norvège. Depuis 2020, l'Euro NCAP a renforcé ses critères d'évaluation tous les trois ans.Résultats Euro NCAP 2025 du SUV compact électrique Skoda Elroq:
Note globale: 5
Protection des adultes: 90%
Protection des enfants: 87%
Protection des piétons: 77%
Présence de systèmes d'aide à la conduite: 78%