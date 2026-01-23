Près de 2 enfants sur 3 mal attachés en voiture

Alors qu'un enfant meurt chaque semaine sur les routes de France, près de 2 enfants sur 3 sont mal installés en voiture
.
C'est ce que révèlent les résultats du projet d'étude OURSE (Observer sUr les Routes la Sécurité des Enfants) mené par l'association Prévention Routière
, en collaboration avec le CEESAR, le LAB, et financé par la Fondation Renault
dans le cadre de ses actions en faveur de la sécurité routière.
D'après l'ONISR, 14 000 enfants ont été blessés sur les routes françaises en 2024, dont 700 gravement. 46 ont perdu la vie, soit près d'un enfant par semaine. Plus d'1 enfant tué sur 2 sur la route était passager d'un véhicule.
Le projet OURSE comprend un volet « analyse de l'accidentologie » et un volet « études observationnelles de terrain ».
Les partenaires du projet OURSE ont mené une étude sur la sécurité des enfants en voiture, fondé sur l'analyse de l'accidentologie et des observations de terrain
.Une installation encore trop souvent inadaptée
L'enquête de terrain a permis d'observer 301 enfants à bord de véhicules pour évaluer la qualité de leur installation.
89 % des enfants de moins de 10 ans utilisent un siège auto
.
86 % des enfants de moins d'un an sont installés dos à la route.
La fixation Isofix est désormais majoritaire pour les sièges à harnais.
Les erreurs d'installation sont très fréquentes. Près de 2 enfants observés sur 3 présentent au moins une erreur d'installation : mauvais ajustement du harnais (position ou tension), ceinture insuffisamment serrée ou vrillée, troisième point d'ancrage Isofix non installé, etc.
Les accompagnateurs des enfants ne sont pas conscients des erreurs commises: 78 % estiment que leur enfant était correctement installé au moment de l'enquête. Pourtant, parmi eux, 59 % des enfants étaient en réalité mal installés.
L'analyse d'accidents impliquant 100 passagers de moins de 14 ans décédés en voiture, entre 2021 et 2023, révèle que 46â€¯% des enfants étaient mal installés ou utilisaient un dispositif de retenue inadapté. Les blessures les plus sévères concernaient la tête (54 %), la colonne vertébrale (15 %) et le thorax (13 %). Avec une installation correcte et/ou un dispositif adapté, la gravité des blessures aurait pu être réduite pour 1 enfant sur 2.Les bons gestes pour l»installation des enfants en voiture avant chaque trajet
Vérifier systématiquement l'installation de l'enfant et ses points critiques : position du harnais sur les épaules, tension du harnais, passage correct de la ceinture.
Retirer les vêtements épais qui créent du jeu entre l'enfant et le harnais.Source
: projet d'étude OURSE (Observer sUr les Routes la Sécurité des Enfants) mené par l'association Prévention Routière