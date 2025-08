Les données de localisation de Google Places s'installent dans les systèmes de navigation embarquée

propose un grand nombre d' options de navigation embarquée, en s'appuyant sur une base de données d'adresses complète intégrant de nombreux points d'intérêt. Cette API fournit des informations supplémentaires telles que des horaires d'ouverture, des descriptions et des photos , et se distingue par son système de saisie d'adresse qui bénéficie d'une puissante fonction de saisie automatique et d'une recherche en texte libre avancée.intègre Google Places à ses véhicules pour offrir une expérience de navigation plus performante.Les données de localisation de Google couvrent plus de 200 millions de lieux, ce qui facilite la recherche de destinations.La saisie des adresses s'avère plus rapide et plus intuitive, avec des suggestions de lieux qui s'affichent à mesure que le texte est tapé. Les points d'intérêt Google proposent des descriptions détaillées, des évaluations, des filtres et des listes de marques pour simplifier la recherche de restaurants, d'attractions touristiques et d'entreprises.Les véhicules Hyundai équipés du système d'infodivertissement ccNC et ayant reçu la dernière mise à jour logicielle bénéficient de Google Places. Les modèles concernés sont Kona , Santa Fe, Tucson Ioniq 5 et Ioniq 5 N et Ioniq 9. L'intégration de ce service a débuté en juin 2025. Il sera également disponible sur les véhicules en circulation.