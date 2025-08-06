Les points d'intérêt Google s'installent dans la navigation embarquée connectée

Une recherche Google
est souvent la solution la plus directe pour obtenir des informations sur des lieux, des établissements, des sites et des attractions touristiques. Un point d'intérêt Google
désigne tout établissement, caractérisé par un nom et un lieu, qui est identifié par Google. Il est repéré sur la carte par une épingle et accompagné d'informations actualisées. L'intégration des points d'intérêt Google dans le système de navigation embarquée permet d'obtenir des instructions de guidage optimisées intersection par intersection pour rejoindre directement la destination correspondante et d'accéder à des informations détaillées sur le lieu recherché (places de stationnement, horaires d'ouverture, tarifs, périodes d'affluence, etc.).
La berline compacte
électrique EV4 est le premier véhicule Kia
à intégrer les points d'intérêt Google dans son système de navigation.« En se voyant proposer des données détaillées sur les lieux de leur choix via les points d'intérêt Google, les clients pourront prendre des décisions avisées avant chacun de leurs trajets et les adapter le cas échéant une fois sur la route »,
explique Pablo Martinez Masip, Vice-Président Produit et Marketing chez Kia
Europe. « Nous pouvons fournir aux clients toutes sortes d'informations (ex. : lieux à proximité, changements d'horaires d'ouverture, places de stationnement), et le fait de pouvoir afficher ces données et bien d'autres sur l'affichage central du véhicule permet de leur offrir un niveau de navigation sans précédent et d'optimiser ainsi leur expérience de conduite. »
Les propriétaires d'une Kia dotée du poste de conduite connecté (ccNC), et ayant activé Kia Connect, pourront accéder gratuitement à cette mise à jour, et les points d'intérêt Google seront préinstallés sur tous les futurs modèles Kia équipés du poste de conduite connecté.
Avantage notable des points d'intérêt Google : ce sont les conducteurs
qui réalisent les mises à jour en temps réel dans le cadre de l'écosystème Google, ce qui permet d'améliorer et d'optimiser en continu la qualité des informations sur les lieux recherchés.